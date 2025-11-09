テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が9日、第37話が放送され、一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演していた女優の今森茉耶（まや、19）の名前は冒頭のクレジットにはなく、登場シーンもなかった。また公式サイトでは次週16日放送分の内容は「未定」と発表。見逃し配信も後日配信される。

8日、番組は公式サイトで20歳未満でありながら飲酒行為を行ったため今森の降板を発表。また同日に所属事務所は今森との契約を解除していた。

前週2日の放送は休止しており、この日が2週ぶりの放送。オープニング映像では、クレジットに今森の名前はなく、キャスト紹介のパートも変更。今森の姿は消えていた。ところが戦闘シーンでは“変身後”のスーツ姿のゴジュウユニコーンが登場。番組最後の次回予告はなかった。

編集にネット上では「急に変身後ユニコーンが出てきた以外はストーリーに違和感が無かったの凄い」「ゴジュウジャー、角乃の存在がなかったことになってたけど戦闘時は普通にユニコーンがいた」「次回予告がない…」「編集さん、お疲れ様でした」と、さまざまなコメントが寄せられた。

放送後、公式サイトでは「11月16日（日）放送 第38話 放送内容は未定です」と次週の予定は掲載されず。また東映特撮ファンクラブ（TTFC）、Tver、TELASAの第37話見逃し配信は「準備中です」とし後日配信される予定だ。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士となる一河角乃/ゴジュウユニコーンを演じていた。

今森をめぐっては9月に、一部週刊誌で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。