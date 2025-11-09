◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで今季初優勝、通算３勝目。加算賞金は７５％になり優勝賞金は１５００万円。

３打差２位から逆転を狙っていた日本オープン覇者の片岡尚之（ＡＣＮ）は「雨が強かったのでどうなのかなと思っていたけど、まさか中止になるとは思っていなくて非常に残念。昨日はいいゴルフができたし、２位でＡＣＮ契約プロの最上位は取れたので、そこは良かった」と笑顔で話した。

ＡＣＮと所属契約を結んだばかりで、今回はホスト大会として臨んだ。「優勝」と「スコア７アンダー」で特別ボーナスをダブルゲットする予定だったがかなわず。「雨で今日７アンダーは無理だったと思う（笑）。でもトライはしたかった。昨日（杉浦）悠太がイーグルで締めていて、そういうところが優勝につながったんだと思う。本当に素直におめでとうと言いたい」と勝者をたたえた。

現在賞金ランキングは４位につけており、トップの生源寺龍憲とは約１６００万円差。「ゲンジも同じ２位だったので差は縮まっていないけど、今週大きく加算できたことはよかった。日本シリーズＪＴカップまで高額の試合が続くので、上位に入れたらと思う」とラストスパートを誓った。