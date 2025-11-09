かぼちゃが白飯が進むおかずに⁉とろとろひき肉あん＆カレー味がたまらぬ『そぼろ煮』

ほくほくのかぼちゃに、とろ〜りそぼろあんがからむ〈秋の絶品おかず〉。みんなが大好きなカレー風味で仕上げた、子どもも大人も喜ぶやみつきのおいしさです。

『かぼちゃのカレーそぼろあんかけ』のレシピ

材料（2人分）

かぼちゃ……1/4個（約350g）

鶏ひき肉……150g

しめじ……1パック（約100g）

しょうがのすりおろし……1かけ分

〈A〉

片栗粉……小さじ2

水……小さじ2

サラダ油……小さじ1

〈B〉

砂糖……大さじ1

みりん……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

カレー粉……小さじ1

水……1カップ

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

かぼちゃはわたと種を取り、3〜4cm角の大きめの一口大に切る。しめじは石づきを切って小房に分ける。〈A〉は混ぜる。

（2）ひき肉を炒め、具材を加えて煮る

口径約18cmの鍋にサラダ油を中火で熱し、ひき肉を入れて肉の色が変わるまでほぐしながら炒める。〈B〉を加えて混ぜ、煮立ったらかぼちゃ、しめじを加えてふたをする。弱火にし、10分ほど煮る。

（3）仕上げる

しょうがを加え、〈A〉をもう一度混ぜてから回し入れる。強火にし、とろみがつくまで手早く混ぜる。

やさしい甘さとスパイスの香りが食欲をそそって、気づけばお箸が止まらない！ 寒くなってきた今の時期にぴったりの、ほっこりする一品をぜひ。

