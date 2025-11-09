テレビ朝日のアナウンサーで、「報道ステーション」のキャスターを務める安藤萌々さん（27）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフを楽しむ姿を披露した。

「ポカポカ陽気で幸せでした」

安藤さんは、「やや振り遅れ気味ですが... 6月ぶりのラウンドがポカポカ陽気で幸せでした」とゴルフを楽しんだことを報告し、ティショットを打つ動画などを投稿。「久しぶりのラウンドでは、自分に期待しない事を大切に！笑」とし、「ダボが出る中でもパットを捩じ込み耐えました！ボギペ切れたのでオッケー！！ 44-42！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒い長袖とフリルがデザインされたベージュのスカートを着用。ゴルフ場でナイスショットを打つ姿を披露し、笑顔をみせていた。

2枚目の写真では、白いパーカーに赤いキャップを合わせたコーデ。さらに、「スポーツコーナー卒業時に頂いたプレゼント、愛用中です」という、名物コーナー「きょうの熱盛」のロゴ「熱盛」がデザインされたゴルフマーカーをキャップにはさんでいる。