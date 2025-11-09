元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日深夜放送の日テレ系「アナザースカイ」に出演。エゴサーチぐせを明かした。

山下は自身の“アナザースカイ”として、大好きで何度も訪れている仏パリへ。移動は徒歩が基本だといい、「歩いてる時って、SNSとかを見る時間がない。何も考えない時間をくれるのが大きい」と説明。普段はエゴサーチを「めっちゃします。暇があるとすぐ気になって5分おきぐらいにしちゃうから。やり過ぎも良くないなと思ったからこそ、しない時間を作るようにしてる」と話した。

話題となった自身のネットニュースについても言及した。「親知らずを4本抜きましたってニュースが大々的に流れて…もう恥ずかしくて。検索したら“こんなことニュースにすんじゃねーよ”って人もいらっしゃる。でも記者の方はそれがお仕事だし…難しいんですよね」とぽつり。「私はちゃんとレントゲンを撮って先生が判断してくださった上でやったので、みんなはマネしないでね…とか。いろんな気持ちがあるんですよ」と吐露した。

同行スタッフに考え過ぎを笑われると、「めちゃ考えちゃうんですよ。1個に対して100考えちゃうから。寝る前とかにそういうの考えちゃうから、夢なのか現実なのかいつも分かんないんですよ。そういう人生を送っております」と苦笑いしていた。