晋平太さん死去 『キラメイジャー』公式Xで追悼「最大の感謝を」 闇ラッパー役で出演していた
『魔進戦隊キラメイジャー』（2020）の公式Xは、エピソード36「RAP【ラップ】」に出演し、8日に死去していたことが発表されたラッパーの晋平太さんを偲んだ。
晋平太さんは、ラップ監修と闇ラッパーとして『キラメイジャー』に参加。公式Xでは下記の文面が投稿された。
しびれるフレーズをな
んども浴びせ コピー＆
ペーストなぞできなくて
いかなる技でも読み解くと
たたかう仲にもリスペクト
縦読みで「しんぺいた」となり、続く文言で「作中でもキラッと輝くメッセージを届けてくださった晋平太さんに最大の感謝を」と伝えていた。
晋平太さんの公式Xでは8日に「ご報告」と題した文書が掲載され、「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます」とした上で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。公表した経緯として、「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
続けて「生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また「晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」とも記した。公式Xは今回の声明をもって近く閉鎖するとし、「これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを記した。
