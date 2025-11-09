兵庫県知事の内部告発問題に絡み、１月に死亡した竹内英明前県議（当時５０歳）の名誉を傷つけたとして、県警は９日、政治団体「ＮＨＫ党」党首の立花孝志容疑者（５８）を名誉毀損容疑で逮捕した。

県議会百条委員会の元委員だった竹内氏を巡っては、昨年１０〜１１月の県知事選の期間中、百条委で斎藤元彦知事の疑惑を追及する様子がＳＮＳで拡散し、中傷する投稿が相次いだ。竹内氏は投開票日の翌日、「一身上の都合」を理由に辞職し、今年１月１８日に亡くなった。自殺とみられる。

発表では、立花容疑者は昨年１２月１３〜１４日、立候補していた大阪府泉大津市長選の街頭演説で「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内氏が亡くなった後の今年１月１９〜２０日には、Ｘやユーチューブに「竹内元県議は県警からの継続的な任意の取り調べを受けていた」「明日逮捕される予定だった」と虚偽の情報を投稿するなどし、竹内氏の名誉を傷つけた疑い。

竹内氏の妻（５０）が名誉毀損容疑で告訴し、県警は６月に受理していた。県警は立花容疑者から任意で事情を聞くなどしていたが、証拠隠滅の恐れがあると判断して逮捕に踏み切った。

県警は「捜査に支障がある」として、認否を明らかにしていない。

立花容疑者は９月に事情聴取を受けた後、ユーチューブの動画で「真実相当性がある」などと主張していた。