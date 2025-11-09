三重県志摩市と南伊勢町で９日に開かれる「第４４回全国豊かな海づくり大会」に出席するため、県内を訪れた天皇、皇后両陛下は８日、鳥羽市の鳥羽水族館を視察された。

その後、志摩市内のホテルで大会に応募した子どもたちの絵画や習字の優秀作品を鑑賞された。近鉄鳥羽駅前や賢島駅では、国旗を手にした県民らが笑顔で歓迎した。

「ジュゴンとスナメリの手触りの違いは？」

両陛下は午後２時前、臨時専用列車で鳥羽市の近鉄鳥羽駅に到着され、一見勝之知事らが出迎えた。

鳥羽水族館で両陛下は、スナメリやラッコ、ジュゴンなどをご覧になった。ラッコが水槽に張り付いた餌をめがけてジャンプする様子について、両陛下は「どうやってジャンプをしているのですか」「ラッコの視力はいいのですか」と飼育員の石原良浩さん（６４）に尋ねられたという。

ジュゴンの水槽前では「ジュゴンとスナメリの手触りの違いはどうですか」とご質問。若井嘉人館長（６５）が「ジュゴンは硬いゴム、スナメリは軟らかいゴムです」と答えるとほほえまれた。両陛下を見送った若井館長が「ぜひ、またお越しください」と頭を下げると、皇后雅子さまが「娘の愛子も楽しみにしています」と応えられたという。

両陛下は視察後、列車で志摩市の賢島駅に向かわれた。保育園児らの出迎えににこやかに応じ、国旗を振って歓迎する大勢の県民らに手を振られた。大阪市の女性会社員（４８）は「初めての経験で高揚した。偶然、三重に来ていて出迎えられてうれしい」と笑顔を見せた。

駅から志摩市内のホテルに移動した両陛下は、全国豊かな海づくり大会に合わせた絵画や習字コンクールの優秀作品を鑑賞し、県内外の漁業関係者と懇談された。

絵画の小学生低学年の部で優秀作品に選ばれた桑名市の小学３年、岡田絵舞さん（９）は、「魚たちが元気になってほしいときれいな海を描いたと説明すると、（両陛下から）『いいですね』と言われた」とうれしそうに話していた。