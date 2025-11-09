【難読漢字】食べ物当て「郁子」　口を開けないアケビです

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「郁子」という漢字を読めますか。これはかなり難易度が高い漢字ですね。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ムベ

郁子はアケビ科ムベ属に分類される常緑性のつる性低木で、別名は「トキワアケビ（常盤アケビ）」です。

おもに日本の本州中部以南の暖地、台湾、朝鮮半島などに自生しており、山地の森林などで見ることができます。

10月から11月頃に、ラグビーボールのような形をした果実が赤紫色に熟します。アケビの果実が熟すと縦に裂開するのに対し、郁子は熟しても裂けないのが最大の特徴で、「口を開けないアケビ」とも呼ばれています。

一般的な食べ方は、アケビと同じで、半分に切った実をスプーンなどですくい、種を包むゼリー状の果肉を口に含んで味わいます。

また、食用だけでなく、薬用としても利用されてきました。茎や根を乾燥させたものは「野木瓜（やもっか）」という生薬として用いられ、利尿作用や強心作用があるとされています。

名前の由来には諸説ありますが、もっとも有名なのは、天智天皇にまつわる伝説です。

天皇が近江国を訪れた際、長寿の老夫婦に出会い、その秘訣としてこの果実をすすめられました。天皇はこの実を食べ、「むべなるかな（なるほど、もっともだ）」と感銘の言葉を発したことから、「ムベ」と呼ばれるようになったと伝えられています。

