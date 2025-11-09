リポーター テレビ朝日の特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が終了することが報道されて大きな衝撃が走ったね。

スポニチ本紙デスク ファンはもちろん、過去の出演者からも驚きや惜しむ声が相次いでいた。

ワイドショーデスク 作品数は1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」まで計49にも上る。50年もの歴史があるのは改めて凄い。

週刊誌記者 若手の登竜門のような位置づけでもあったね。これまでにも松坂桃李、横浜流星、山田裕貴、志尊淳、竜星涼ら今をときめく実力派俳優たちを輩出してきた。

本紙デスク 松坂桃李が今年イベントで高校を訪問した時にも、男子生徒から「シンケンレッドだ！」と戦隊シリーズの役名で呼ぶ声も上がっていて、根強い人気を感じた。子供と一緒に親もハマるパターンも多く、幅広い層に愛されていた。

リポーター 何で終わるのかな？

ワイドデスク 関連グッズ、映画化などで得られる収入が番組制作費に見合わないことなどがあると言われてるね。少子化による市場縮小の影響が大きそうだ。

本紙デスク 実際に10年前は国内での関連玩具売り上げが100億円を突破することもあったが、ここ最近は50億〜60億円台で推移している。200億円以上を維持している仮面ライダーシリーズとの差は大きい。

リポーター 50年という節目を迎えられたこともあったのかもしれないね。いざ終了となると、今後が気になるところだね。

本紙デスク 人気コンテンツであることには間違いないから、多様性の時代に合わせた形でリニューアルする方向で進めていると聞くよ。

ワイドデスク 色が戦隊シリーズの特徴でもあったけど、確かに色によるラベリングとかもなくしていくことになるのかもしれない。「センターはレッド」、「ピンクは女性」といった伝統もここで終わるのかな。

週刊誌記者 既に次回作の主要キャストは決まっているみたいだ。「ゴジュウジャー」が終わった後に、新たなヒーロー作品としてベールを脱ぐことになるんじゃないかな。

リポーター 制作するテレ朝、東映はまだシリーズ終了を明言してないだけに今後も含めた公式発表が待たれるね。シリーズが終わり、新たな作品に生まれ変わっても人気コンテンツとなっていきそうだ。