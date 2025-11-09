これが100均で売ってるって驚き！時間に余裕ができる♡手間抜き調理グッズ

セリアをパトロールしていると、料理の時短や手間を省くのにもってこいな優秀アイテムを発見しました。お値段は￥110（税込）とプチプラなのですが、作りがとっても良くて驚き！このレベルのキッチングッズが、まさかセリアで手に入るなんて…すごい時代になったと改めて感じました。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：グリルプレート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12×14×1.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203206671

まさかセリアで売っているとは！時短調理になる優秀グッズをチェック

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でいいものを発見♪料理の時短に一役買ってくれるアイテムで、その名も『グリルプレート』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質はスチールで、シリコーンコーティングが施されています。プチプラですがしっかりとした作りで、フチの処理もキレイなんです。このクオリティのものがセリアで手に入るなんて…いい時代になったな〜としみじみ感じました。

セリアの『グリルプレート』で実際に調理してみた！

オーブン・オーブントースターで使えるアイテムということで、早速調理していきます！オーブンが使用できるのであれば…と、今回は自己責任でエアフライヤーを使用しています。

軽く油を塗ってから、目玉焼きを作ってみました。他の食材に卵が浸食することがなく、形も崩れないのでストレスフリーです。グリルプレートで卵を焼いて、その他の場所でにんじんを炒めて…一度で2種類の料理が作れるので超時短に！忙しい朝も大変助かります。

卵を取り出す際、少しこびりつきがありますが、おおむねはがすことができました。残った部分は水で流しながら軽くこすると、スッキリ取れましたよ。シリコーンコーティングのおかげか、洗うのが楽ちんだったのも高評価。また、コンパクトなサイズ感なので、保管に困らないのも嬉しいです。

今回はセリアの『グリルプレート』をご紹介しました。

商品の作りも、その使い勝手も文句なしなクオリティ。お値段以上に活躍してくれるキッチングッズです。料理の時間や手間を省ける優秀さなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。