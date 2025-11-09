GPシリーズ第4戦・NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子シングルは坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝。表彰式では、金メダル授与のため現れた女性に海外ファンも騒然となった。

女子の表彰式、メダルプレゼンターとして登場したレジェンドに会場の大歓声が注がれた。

現れたのはトリプルアクセルを武器に女子で一時代を築き、1992年アルベールビル五輪で銀メダルを獲得した伊藤みどりさん。坂本に金メダルを授与すると、笑顔で抱き合った。

今大会中、様々なスケーターと交流し、自身のインスタグラムに写真を投稿していた。ISU公式インスタグラムも表彰式の映像を公開し「ミドリ・イトウがあなたの首にメダルを掛けてくれる瞬間……非現実的」と文面に記した。海外ファンからも様々なコメントが書き込まれた。

「生きるレジェンド!!!」

「なんて感動的なの!!」

「あああ、今日ミドリを見られて本当に嬉しいわ!!」

「スポーツのレジェンド選手がこんなことをしてくれるのは、いつでも素晴らしいことね」

「素晴らしいアイディアだ！」

「真のレジェンドね！」

「レジェンドが熱意を継承している」

「すごい、クールね！」

「嘘でしょ！」

「とっっっても羨ましい!! 彼女は私のアイドルなの！」

坂本は7日のショートプログラム（SP）は77.05点で首位発進。フリーでも150.13点をマークし、浅田真央に並ぶ歴代2位となる4度目の優勝を果たした。



（THE ANSWER編集部）