フィギュア表彰台で海外騒然「嘘でしょ！」 現れた日本人女性に「真のレジェンド」会場も大喝采【NHK杯】
GPシリーズ第4戦・NHK杯
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子シングルは坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝。表彰式では、金メダル授与のため現れた女性に海外ファンも騒然となった。
女子の表彰式、メダルプレゼンターとして登場したレジェンドに会場の大歓声が注がれた。
現れたのはトリプルアクセルを武器に女子で一時代を築き、1992年アルベールビル五輪で銀メダルを獲得した伊藤みどりさん。坂本に金メダルを授与すると、笑顔で抱き合った。
今大会中、様々なスケーターと交流し、自身のインスタグラムに写真を投稿していた。ISU公式インスタグラムも表彰式の映像を公開し「ミドリ・イトウがあなたの首にメダルを掛けてくれる瞬間……非現実的」と文面に記した。海外ファンからも様々なコメントが書き込まれた。
「生きるレジェンド!!!」
「なんて感動的なの!!」
「あああ、今日ミドリを見られて本当に嬉しいわ!!」
「スポーツのレジェンド選手がこんなことをしてくれるのは、いつでも素晴らしいことね」
「素晴らしいアイディアだ！」
「真のレジェンドね！」
「レジェンドが熱意を継承している」
「すごい、クールね！」
「嘘でしょ！」
「とっっっても羨ましい!! 彼女は私のアイドルなの！」
坂本は7日のショートプログラム（SP）は77.05点で首位発進。フリーでも150.13点をマークし、浅田真央に並ぶ歴代2位となる4度目の優勝を果たした。
（THE ANSWER編集部）