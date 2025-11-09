早く出会いたかった！持ち運びに便利で転がらない！使い勝手も抜群な100均ボトル

アウトドアグッズが豊富に揃うダイソーで、優秀な詰め替えボトルを発見しました！四角い形で転がりにくく、ストレスなくキャンプでの調理を楽しめるのが特徴。収まりがいい形なので、メスティンなどに入れて持ち運びやすいのもポイントです。さらに使いやすいよう、中栓にもある工夫が…！便利すぎて手放せなくなりました♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：SOLOX 収納に便利で転がらない調味料ボトル 3穴タイプ、SOLOX 収納に便利で転がらないオイルボトル L

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【調味料ボトル】W28×D28×H73mm、容量30mL

【オイルボトル】W56×D28×H73mm、容量60mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905687343593、4905687343616

持ち運びやすく使い勝手も抜群！ダイソーで見つけたアウトドア用調味料ボトル

アウトドアグッズが充実するダイソーで、キャンプに便利なミニボトルを発見しました！

まず最初にご紹介するのは『SOLOX 収納に便利で転がらない調味料ボトル 3穴タイプ』。こちらはスパイスなどの調味料の持ち運びに適した調味料ボトルです。

2個セットで価格は110円（税込）。購入した店舗では、アウトドアグッズ売り場に陳列されていました。

容量は約30mLで、キャンプ調理にちょうどいいサイズ感です。

口は小さめですが、詰め替え口が付いた詰め替えパックであれば、漏斗を使わずにスムーズに詰め替えることができました。

中栓が付いており、中身が一気にドバッと出ない仕様になっているのが嬉しいポイント。

穴が3つなので、振りかける量をコントロールしやすいです。

出す量を調節しやすい構造◎同じシリーズのオイルボトルも優秀！

続いて、同じくダイソーのアウトドアグッズ売場で見つけた『SOLOX 収納に便利で転がらないオイルボトル L』をご紹介します。

先ほどの調味料ボトルと同じシリーズから出ている、オイルの詰め替えに便利なボトルです。

こちらも価格は110円（税込）で、入り数は1個となっています。

容量は約60mLで、こちらもキャンプ調理にちょうどいいサイズ感です。

調味料ボトルと同じく口が小さいですが、慎重に注げばこぼさず詰め替えることができます。

こちらは穴が1つで先が細い構造です。

逆さにすると少しずつ中身が出るので、とても使いやすいです。

本体を押すと勢いよく出るようになっているため、量の調整がしやすいですよ◎

どちらも角型なので、メスティンの中で納まりが良いのも高評価ポイント！

さらに、テーブルの上で転がりにくい形状で、調理中もストレスなく使うことができます。

今回はダイソーの『SOLOX 収納に便利で転がらない調味料ボトル 3穴タイプ』と『SOLOX 収納に便利で転がらないオイルボトル L』をご紹介しました。

持ち運びやすいだけでなく、使いやすい工夫がされていて、ダイソーのボトルも随分進化したな…と感じさせられる優秀な商品でした！キャンプやバーベキューが趣味の方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。