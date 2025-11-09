やりがちだけど実はNG！40代が避けるべき眉の形って？

トップアイデザイナーのクボタマイです。今回は、40代の方にチェックしてほしいNG眉メイクをご紹介します。眉の形で印象はかなり変わります！眉がしっくりこない、ずっと同じ形かも？と心当たりのある方はぜひ参考にしてみてください♡

年齢による変化と眉

年齢を重ねてくると、重力によりどうしてもたるみが出てきます。

そのたるみにより、今までの眉メイクがしっくりこなくなることも…。

年齢によってスキンケアを変えるように、眉メイクも年齢によってアップデートしていきましょう♡

40代が避けたい眉の形3選！

実際に40代の方が避けるべき眉の形について、解説していきます。

平行眉にしたかったはずの困り眉

平行眉はカジュアルでどの世代からも人気の高い形ですが、40代の方が若いころの感覚で平行眉にすると、眉尻がたるみによって下がって見えてしまいます。

結果、困ったような表情に見えてしまうんです。

平行眉にしたい場合でも、少し上げ気味で形を作るのがおすすめです。

そうすると、全体的にリフトアップして見えますし、やや太めにすれば、おしゃれでカジュアルな眉になりますよ♡

昔の名残で…細眉

40代の方は、細眉全盛期を謳歌してきた世代だと思います。

その名残で、ずっと細眉にしていませんか？

細すぎる眉は、顔の余白が目立ったり骨ばって見えてしまうので老けて見える原因に…。

毛がなくて細くなっている場合も、メイクで太さを足して若見え眉にしましょう！

アイブロウペンシルやアイブロウリキッドで毛流れを描くと自然に太さを出せますよ♡

存在感大！のっぺり眉

眉はしっかり描かないと…と、一生懸命メイクしているうちに眉全体が濃くなってしまうのはあるあるですよね。

そんな方は、眉頭までしっかり描きすぎて全体的に濃さが出てしまい、眉の存在感が強くなってしまっていることも多いです。

描くときは、眉尻から描き始め、眉頭は濃くならないように気をつけましょう。

それだけで強かった眉の存在感が消え、立体的に見せることができます♡

いかがでしたか？今回は40代さんに避けてほしい眉の形の中でも、やっている人が多いものを3つご紹介しました。

少しのブラッシュアップで、お顔の印象はグッと良くなります！ぜひこの機会に眉メイクをアップデートしてみてください♡