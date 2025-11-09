中村壱太郎（３５）が８日に東京・観世能楽堂で「ＡＲＴ歌舞伎 ２０２５〜ＤＥＥＰ ＦＯＲＥＳＴ〜」を開催した。その模様を１５日から来年１月１５日まで２か月間、何度も視聴できるアーカイブ配信チケットを税込み７０００円で販売している。

湘南乃風の若旦那（４９）をはじめ、各分野のクリエイターとのコラボで開催する「ＡＲＴ歌舞伎」は「歌舞伎本来の『かぶく精神』を、どれだけ美しく見せて、観客に驚きを与えられるのかを追求する」。昼夜２公演で、昼の部には尾上右近（３３）、夜の部は澤村精四郎（４７）がゲスト出演。２人の出演シーンも配信でじっくり堪能できる。

「アーカイブの配信期間が２か月あるので、１月１５日が千秋楽だと思っています。特典映像には稽古の模様をドキュメンタリーとして収録しています」。歌舞伎座など大劇場で主役級の大役を勤めながら、ライフワークとしてＡＲＴ歌舞伎に取り組む。「自分が好きでやっていることなので、役者としてのアドレナリンにもなっています」と好影響を強調した。

壱太郎は日本舞踊家の吾妻徳陽（あづま・とくよう）として、大ヒット中の映画「国宝」（李相日監督）の所作指導にも携わった。映画に登場する「道成寺」はＡＲＴ歌舞伎では「ＡＲＴ道成寺」として上演した。来年１月７〜２５日には大阪松竹座で「京鹿子娘道成寺」の白拍子花子を勤める。（有野 博幸）