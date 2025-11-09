お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、冒頭でＮＨＫ党・立花孝志党首の名誉毀損容疑での逮捕が速報された。

この日の番組冒頭、田中が「ここで速報が入ってまいりました」と話すと若林有子アナウンサーが「速報でお伝えします。兵庫県警は９日、ＮＨＫから国民を守る党党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、立花容疑者は２０２５年１月、自身のＳＮＳなどで元兵庫県議の竹内英明氏について、竹内元県議は去年９月頃から兵庫県警の継続的な任意の取り調べを受けていましたなどと内容虚偽の情報を投稿して不特定多数に閲覧させたり発言するなどして、竹内元県議の名誉を毀損した疑いがもたれています」と報じた。

コメンテーターで出演の細野敦弁護士は「立花容疑者が前回の裁判で懲役２年６か月、執行猶予４年という期間中の犯罪なので、もし起訴されて、今は拘禁刑という名前に変わりましたけど実質、懲役刑ですね。求刑で刑が下されるということになれば、実刑になる可能性は高いと思いますね」と説明した。