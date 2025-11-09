ボーンマスMFアレックス・スコットがイングランド代表に初選出

イングランド1部ボーンマスに所属するMFアレックス・スコットが11月7日に発表された最新のイングランド代表に選出された。

8部リーグからの成り上がりは大きな注目を集めてる。

現在22歳のスコットは16歳だった2019年にイングランド8部相当のイスミアンリーグのガーンジーFCでデビュー。同クラブ史上最年少選手となった。その後、同年12月には2部ブリストル・シティに引き抜かれて初めてプロ契約を勝ち取ると、2023年8月に移籍金2500万ポンド（約50億円）でボーンマスへ移籍。デビューからわずか4年でアマチュアクラブからプレミアリーグの舞台へと駆け上がった。

ボーンマス加入後直後に膝の負傷で長期離脱も余儀なくされたが、その後は順調にチームへ適応し、昨季はプレミアリーグで20試合、今季は開幕から全10試合に出場。これまで世代別の代表でもプレーしてきたが、ついにワールドカップ（W杯）欧州予選に臨むイングランド代表へと招集された。

スコットは英公共放送「BBC」で「ノンリーグからイングランド代表招集へと至った“ガーンジーのグリーリッシュ”は何者か？」と特集されるほどのイングランド国内でも注目を浴びている。ボールを運ぶ能力の高さとソックスを下げてプレーする姿が似ていることから、MFジャック・グリーリッシュ（アストン・ビラ）にちなんだニックネームがつけられている。

スコットは今季開幕直後に「イングランド代表でプレーするとなれば、それは僕の人生で最も誇らしいことになるだろう。全ては自分次第だ。フットボーラーとして成長し続けなければいけないし、フットボールを楽しみ、日々改善を続けなければならない。監督にいい印象を与えて、チャンスを得られたらいいね」と語っていたが、その言葉が現実となった。22歳の新星が歩むシンデレラストーリーの今後の展開から目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）