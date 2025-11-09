見つけて思わず2度見した！まるで椅子のミニチュア！頑固なアレに効く100均お掃除グッズ

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたおそうじキューブ。頑固な焦げ付き汚れなどを落とすのに便利なアイテムなのですがなんと脚付きでミニチュアの椅子のようなデザインをしているんです！可愛いだけじゃなくて機能性◎。汚れ落ちがいいのはもちろん、脚があるおかげで水切りしやすくなっているんです。これは必見ですよ！

商品情報

商品名：おそうじキューブ コビリツキ用

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810240678

ダイソーのキッチン消耗品売り場で可愛いアイテムを発見！その名も『おそうじキューブ コビリツキ用』です。

ミニチュアの椅子のようなデザインが可愛らしいアイテムですが、もちろんこの脚には意味があります！

このようにシンク周りなどにポンっと置いても、スポンジ自体が浮いてくれるので衛生的。水切りもしやすく、乾いてくれないというトラブルもありません。

頑固な焦げもしっかり除去！可愛いだけじゃない機能的な掃除グッズ

気になる肝心の汚れ落ちですが、コビリツキ用とのことで鍋の焦げを軽くこするだけでするっと落ちてくれました！

グレーの部分がごわっとした質感で、汚れをしっかりとからめとってくれます。

今回はダイソーで購入した『おそうじキューブ コビリツキ用』をご紹介しました。可愛いだけでなく、機能性も◎な掃除アイテム。意外とありそうでなかったアイディア商品なので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。