100均で買えるレベルじゃないって！ドラストで売っててもおかしくない！お休みサポートグッズ
商品情報
商品名（左から）：枕に貼るアロマシール（ゼラニウム、18枚）／枕に貼るアロマシール（白檀、18枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：35×35mm
内容量：各18枚（6枚組×3シート）
販売ショップ：ダイソー
JANコード（左から）：4550480582238／4550480582269
これが100円ってコスパ高っ♡ダイソーの『枕に貼るアロマシール』
就寝前にリラックス効果のある香りに包まれると、寝つきが良くなったり質の良い睡眠に近づくなど、メリットがあると言われていますよね。
今回は、そんなお休みタイムをサポートしてくれるダイソーの便利グッズ、『枕に貼るアロマシール』の2種類をご紹介します。
白檀の香りは、ウッディな中に、ほのかな甘さが漂います。
柔らかくクリーミーな印象で、お香や仏具を思わせる、どこか懐かしい落ち着きを感じます。
シールをよく見ると、羊が月の上で休んでいる姿や香りをイメージした2種類の絵柄がデザインされています。
ゼラニウムの香りは、ローズの華やかさの中に、グリーンの爽やかさが重なるバランスの良い香り。
甘さは控えめで清潔感があり、すっと深呼吸したくなるような心地よさが広がります。
それぞれ6枚組×3シートの18枚入りで、110円（税込）とリーズナブルです。コスパが高く、手軽に試せるのも嬉しいですね。
さっと貼るだけで簡単！ふわっと香って癒される♪
使い方はいたってシンプルで、シートからシールを剥がし、枕にさっと貼るだけ♪
芳香の持続時間の目安は約7時間で、入眠から翌朝の目覚めまで、香りを楽しむことができますよ。
袋を開けたときはしっかりと香りがありますが、枕に1枚貼ると、就寝時には控えめな優しい香りになります。
1枚だと少し物足りなく感じましたが、顔の近くで使うものなので、程よく香るくらいでちょうど良いのかも◎家族と同じ寝室でもこれなら迷惑にならず、お気に入りの香りを楽しめますね。
今回は、ダイソーで見つけた『枕に貼るアロマシール』の2種類をご紹介しました。
お気に入りの香りで、日々の疲れも癒されるはず♪気になった方は、ダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。