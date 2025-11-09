100均で買えるレベルじゃないって！ドラストで売っててもおかしくない！お休みサポートグッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけたお休み前のリラックスにぴったりなサポートグッズ。枕にシールを貼るだけで香りが楽しめて、1晩香りが持続するのも魅力です。ふんわりと香るので、匂いがきつくないのも嬉しいポイント。110円（税込）とお手頃価格なので、気軽に試しやすいですよ♪さっそく見ていきましょう。

商品情報

商品名（左から）：枕に貼るアロマシール（ゼラニウム、18枚）／枕に貼るアロマシール（白檀、18枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：35×35mm

内容量：各18枚（6枚組×3シート）

販売ショップ：ダイソー

JANコード（左から）：4550480582238／4550480582269

これが100円ってコスパ高っ♡ダイソーの『枕に貼るアロマシール』

就寝前にリラックス効果のある香りに包まれると、寝つきが良くなったり質の良い睡眠に近づくなど、メリットがあると言われていますよね。

今回は、そんなお休みタイムをサポートしてくれるダイソーの便利グッズ、『枕に貼るアロマシール』の2種類をご紹介します。

白檀の香りは、ウッディな中に、ほのかな甘さが漂います。

柔らかくクリーミーな印象で、お香や仏具を思わせる、どこか懐かしい落ち着きを感じます。

シールをよく見ると、羊が月の上で休んでいる姿や香りをイメージした2種類の絵柄がデザインされています。

ゼラニウムの香りは、ローズの華やかさの中に、グリーンの爽やかさが重なるバランスの良い香り。

甘さは控えめで清潔感があり、すっと深呼吸したくなるような心地よさが広がります。

それぞれ6枚組×3シートの18枚入りで、110円（税込）とリーズナブルです。コスパが高く、手軽に試せるのも嬉しいですね。

さっと貼るだけで簡単！ふわっと香って癒される♪

使い方はいたってシンプルで、シートからシールを剥がし、枕にさっと貼るだけ♪

芳香の持続時間の目安は約7時間で、入眠から翌朝の目覚めまで、香りを楽しむことができますよ。

袋を開けたときはしっかりと香りがありますが、枕に1枚貼ると、就寝時には控えめな優しい香りになります。

1枚だと少し物足りなく感じましたが、顔の近くで使うものなので、程よく香るくらいでちょうど良いのかも◎家族と同じ寝室でもこれなら迷惑にならず、お気に入りの香りを楽しめますね。

今回は、ダイソーで見つけた『枕に貼るアロマシール』の2種類をご紹介しました。

お気に入りの香りで、日々の疲れも癒されるはず♪気になった方は、ダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。