トム・クルーズ、グレン・パウエル主演『ランニング・マン』絶賛「笑って、ハラハラして、ポップコーン食べ過ぎた」
全米公開を11月14日に控える映画『ランニング・マン』のロンドンプレミアが現地時間5日、オデオン・ラグジュアリー・レスター・スクエアで開催され、ハリウッドのトップスター、トム・クルーズがサプライズ登場した。
【動画】トム・クルーズ来場の様子を撮影した映像
主演を務めるのは、『トップガン マーヴェリック』（2022年）でトム・クルーズと共演したグレン・パウエル。クルーズは自身のXに「友人たちと映画館で過ごした、また最高の夜！みんな本当に素晴らしかった。おめでとう！笑って、ハラハラして、ポップコーンを食べ過ぎたよ」と投稿し、作品を称賛した。
映画『ランニング・マン』の公式Xもこの投稿に反応し、「トム・クルーズが『ポップコーンを全部食べちゃった』と言ったら、映画館でスリリングな体験が待っているって分かりますね」とコメント。ファンからも「『ランニング・マン』を観なきゃ」「まさに彼（トム・クルーズ）が登場しそうな映画だよね！」と期待の声が寄せられている。
本作は、仕事も金もない平凡な男が、愛する家族を守るために「捕獲＝即死亡」となる30日間の命懸けの“鬼ごっこ”に挑むノンストップ・サバイバル・アクション。日本では2026年1月30日より全国公開予定だ。
主人公ベン・リチャーズを演じたグレン・パウエルは、「トムは2時間半にわたり、アクション映画の主演に必要な心構えを教えてくれた。そこまでしてくれる人は他にいません」と、クルーズから直接アドバイスを受けたことを明かしている。プレミアへのサプライズ登場も含め、ハリウッドの“師弟コンビ”の強い絆が垣間見える。
ロンドンプレミアには、劇中で、視聴者参加型のイカれたデスゲーム「ランニング・マン」の司会者役を演じたオスカー俳優コールマン・ドミンゴ、予期せぬ形でゲームに巻き込まれる富裕層の女性を演じたエミリア・ジョーンズ、主人公を執拗に追い続ける覆面殺人ハンター役を演じたリー・ペイスらキャスト陣、エドガー・ライト監督が登壇。さらには、ライト監督と親交が深いサイモン・ペッグとニック・フロスト、「ミッション：インポッシブル」シリーズで知られるヘイリー・アトウェルらも駆けつけ、華やかな夜となった。
ライト監督は影響を受けた映画について「黒澤明は、それだけで映画学校のような存在」と語り、日本映画へのリスペクトを表明。また、「日本にはこれまで何度も行ったし、また訪れたい」と親日家ぶりを見せた。また、主演のパウエルについては、「グレンは素晴らしかった。努力家で丁寧だし勤勉で、出来る限りを尽くしてこれ以上ないくらいの俳優」と最大級の賛辞を贈っていた。
