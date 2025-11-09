お散歩のたびにおやつをくれていたおばあちゃんが亡くなり、おじいちゃんも引っ越してしまったそう。その後ワンコが見せたある行動に、涙する人が続出しています。

話題の投稿は記事執筆時点で38万再生を突破し、「泣けて仕方ない」「寂しいね」などのコメントが寄せられています。

【動画：『もう居ないんだよ…』いつも犬の散歩中におやつをくれたおばあちゃん→亡くなってしまい…切なすぎる光景】

お散歩中に止まる足

Instagramアカウント『mego_shibainu』に投稿されたのは、お散歩中に立ち止まって動かなくなった柴犬の女の子「めご」ちゃんのお姿。この日、めごちゃんが足を止めたのは、いつもおやつをもらっていたおばあちゃんのおうちの前だったそうです。

玄関の引き戸の前で鼻を近づけるようにして中を覗き込み、じっと動かないめごちゃん。しかし、いつも優しく迎えてくれていたおばあちゃんは亡くなり、その後おじいちゃんも引っ越してしまったといいます。

「いないよ」と声をかけても…

お家はすでに空っぽになってしまったのに、めごちゃんはお散歩のたびにおばあちゃんのおうちへ足を向けるのだとか。飼い主さんが「いないよ」と声をかけても、めごちゃんはその場から動こうとしないのだそう。

玄関の前に座り込み、ドアの奥を見つめ続ける様子からは、「いつものようにおばあちゃんが出てきてくれるかもしれない」という期待が滲んでいるようです。リードを引かれ、一度は立ち上がったものの、すぐに再び座り込む姿からは「ここにいたい」という強い気持ちが感じられます。

離れたくない気持ち

何度リードを引いても、めごちゃんは後ろ足を踏ん張り、その場に留まろうとしていたといいます。頑なに動かないめごちゃんの姿からは、この場所が“忘れられない大切な場所”であることが伝わってくるようでした。

やがて、リードに引かれながら一歩ずつゆっくりとドアから離れていった、めごちゃん。歩きながらも抵抗するような仕草には、「会うまで帰りたくない」という健気な思いが込められているようで、胸が締め付けられる切なさが漂っていたのでした。

投稿には「覚えてるんだね、会いたいね」「切なくてやりきれないです」「優しくしてくれた人はちゃんと分かってるんですよね」「犬って本当に健気」といったコメントが寄せられています。

