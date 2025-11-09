このままでは終われない…U-17日本代表のエース浅田大翔がポルトガル戦での大爆発誓う！ 横浜FMで培った技とパワーで真価発揮へ【現地発】
U-17日本代表は現在、U-17ワールドカップのグループステージで１勝１分の勝点４で２位。９日に行なわれる次節のポルトガル戦は、引き分け以上で２位以内が確定し、敗れたとしてもニューカレドニアがモロッコに大量点で勝利をしない限りは２位を死守できる。
優位な情勢で迎えるU-17W杯のグループステージ３戦目。その相手、欧州王者のポルトガルは今大会の優勝候補筆頭で、日本が２−０で勝利したモロッコに第２戦で６−０で完勝している。
９月のフランス遠征でポルトガルと戦った際は１−０で勝利しているが、W杯本番の舞台ではまた違う力を見せてくるはず。強烈な個性を持った相手に対し、日本はどのように戦うのか。ノックアウトステージを見据えたうえでも、真の強豪国との戦いはポイントとなる。
試合前日となった８日のトレーニングには全21選手が参加。１時間ほどのメニューを消化したなかで、次戦に向けて燃えているのが攻撃陣だ。
ニューカレドニアとの第２戦ではシュート35本を放ちながら、まさかのスコアレスドロー。FW吉田湊海（鹿島ユース／２年）やFWマギージェラニー蓮（琉球U-18／２年）らが決定機を決め切れず、悔しさを滲ませたのは記憶に新しい。
後半開始から出場したFW浅田大翔（横浜FM／３年）もそのひとりだ。持ち前の推進力や当たり負けしない強さを武器に、果敢にゴールを狙い続けた。
後半アディショナルタイムには、CBメンディー・サイモン友（流経大柏／２年）の折り返しに反応。狭いスペースに潜り込み、身体をねじりながら右足でネットを揺らした。しかし、FVS（リクエスト方式のビデオ判定）によってメンディーのファウルが認められ、得点は取り消しに。「決め切る力をもっと身につけたい」と悔しさを滲ませていた。
廣山ジャパンではチーム立ち上げ当初から主力として活躍。１トップやシャドーのポジションで主力を担い、得点源として大事な場面でゴールを重ねてきた。16歳９が月21日でトップチームデビューを飾った横浜FMでも、高校卒業を待たずに今季からプロ契約を締結。FWアンデルソン・ロペス（ライオン・シティ）のプレーから学び、フィジカル面を強化。プレーの幅も以前と比べ、大幅に広がっている。
今大会も先発したモロッコとの初戦（２−０）でMF瀬口大翔（神戸U-18／３年）のゴールをお膳立て。右サイドから鮮やかにグラウンダーのラストパスを通すなど、アフリカ王者に対しても手応えを得る内容だった。
浅田は「ポルトガルはレベルが高い相手で個々の強さも含め、すごい能力の選手ばっかり」と警戒しつつも、「攻撃のところで崩せるチャンスはある。うまく関わりながら、最後は足を振って決め切りたい」と言う。その言葉からも、並々ならぬゴールへの欲を感じさせる。
出発前には横浜FMユースの冨樫剛一監督からエールをもらい、過去にU-17W杯に出場した経験を持つトップチームのMF喜田拓也やDF鈴木冬一からも実際の体験談を聞く機会があったという。
ストライカーとしてこのままでは終われない。大舞台でゴールを決めてこそ、自身の価値も成長スピードも上がる。チームを牽引してきた男はFWとしての誇りを胸に、ポルトガル戦のピッチに立つ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
