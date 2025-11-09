米スポーツ専門メディア「Ｂｌｅａｃｈｅｒ Ｒｅｐｏｒｔ」のＹｏｕＹｕｂｅチャンネルが６日（日本時間７日）に更新。ドジャースの選手が出演したポッドキャスト番組「オン・ベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」の様子が公開された。

進行役のベッツ、カーショー、キケ、スミス、スネル、コールの６人でのトークでは、プレーオフを振り返りカーショーが「先発は本当に良かった」と、ワールドシリーズ制覇の要因に言及。ベッツは「ヨシがやったことは信じられなかった。あれは絶対に忘れない。中０日で投げたんだぜ」と、ワールドシリーズでＭＶＰに輝いた山本由伸投手を称賛した。

すると、山本の話題で大盛り上がり。第６戦に先発、第７戦はリリーフで連投した右腕について、コールが「あれは絶対に忘れない。ワールドシリーズはもちろんだけど、それ以外のシリーズでもそうだった」と絶賛すると、ファンの間で「由伸好き」で知られるスネルは体を前のめりにして「中０日ってだけじゃない。中０日なのにまるで普通に休んで投げたみたいに見えたんだ」と強調した。

ベッツも食い気味に「そう！初球が９２マイル（１４８キロ）のスプリットだったんだよ。それ見て『マジかよ』って思った。どうやったらそんなことができるんだって感じだった」と笑み。

カーショーは「彼の体調はどうなんだろう。今日どうだったか聞くの忘れたよ」と心配すると、コールは「昨日バスの中でも、『うーん、体が痛い』って言ってたよ」と明かしていた。