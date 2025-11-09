『ゴジュウジャー』にまさかのフジタイヤキ登場 ファンもびっくり TTFCの見逃し配信が諸般の事情で遅れ嘆きの声も「フジタイヤキ見れない」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第37話「友情クロス！ファッショニスタは熊手様」が9日に放送された。
【写真あり】『ゴジュウジャー』に登場したフジタイヤキ登場 キャストたちも舌鼓
ブーケ（まるぴ）は、どんどん強くなっていくゴジュウジャーにあせり、テガジューン（声：ゆかな）に新しいブライダンの生成をたのむ。新たに生まれた妹分のリボン（声：伊瀬茉莉也）は、大好きな“ラブいもの”を探しに1人でどこかへ行ってしまい…!?
そのころ真白（木村魁希）は、いつも着ている大切なローブをなくしたせいで、別人のようになっていた。そんななかでゴジュウジャーは、ファッションノーワンとナンバーワンバトルをすることに。みんなで、とっておきのコーディネートを見せつけるが…!?
ファンが注目したのは“フジタイヤキ”だった。スーパー戦隊シリーズで主にロボットのスーツアクターを務める藤田洋平のたい焼きのキッチンカーで、ファンは「フジタイヤキ全国デビュー」「フジタイヤキ、これからも定期的に本編出て欲しい」とコメント。東映特撮ファンクラブ（TTFC）での見逃し配信が諸般の事情で遅れており「ゴジュウジャー見逃しないじゃん！！！ フジタイヤキ見れない」「フジタイヤキもう一回見ようとウキウキでTTFC開いたら最新話配信されてない」と嘆きの声が上がっていた。
