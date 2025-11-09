広島の秋季キャンプは９日から第３クールに突入する。キャンプ初日から際立つのは、投手陣のブルペン投球。１００球以上は当たり前で、若鯉たちは２００球以上の投げ込みを実施している。１軍定着を目指す上で、フォーム固めは重要な反復練習。首脳陣と選手の言葉から、投げ込み量の増加によるメリットをひもとく。

天福球場のブルペンには毎日、重低音が響く。連日の投げ込みは強制ではなく、各自の自発的な取り組み。新井監督は「秋はある意味、追い込めるキャンプ。自発的に投げ込んでアピールするというのは、すごく伝わってくるものがある。（限界近くまで）行ってみないと分からないところもあるから」と、投手陣の意欲的な姿勢をプラスに捉えた。

２日に森が２１８球を投げ、翌３日は佐藤柳が２１４球。５日は玉村が２３０球を投げ込み、今秋から先発挑戦中の辻は６日に今キャンプチーム最多となる２６１球の熱投を見せた。昨秋キャンプは１４日間の練習日で実戦が９試合。２００球程度を投げ込む投手は少なかっただけに、１日あたりの投げ込み量は格段に増している。

佐藤柳は「頭では理解しているけど、体でできないことが自分の中でずっとあった。体で覚えて投げ込むことが一番理解が早く、体が覚えやすいと思ったので」と意図を説明。辻は「無意識に体が勝手に覚えているという感覚は、球数を投げてから出てくる感覚。力が抜けた中でもいい感覚で投げられているので、すごくいいことだと思う」と利点を挙げた。

熱気のこもったブルペンで７日まで指導を続けた黒田球団アドバイザーは「体に落とし込む、染み込ませる作業はこの時期しかできない」と強調する。森、玉村は今季、１軍で結果を残したが、参加メンバーの大半はこれからポジションを勝ち取っていく立場にある。

同アドバイザーは「リリースの安定が、メンタルの安定にも（つながる）。自分で自分のフォームとリリースを信頼して相手と対戦するより、自分と対戦している投手が多い。感覚は自分でつかんでいくしかない。それがアマチュア時代からできている投手もいれば、まだできていない投手もいるので、そういうのをつかむ作業として（投げ込みは）必要かなと思う」と力説した。

今季のチーム防御率はリーグ５位の３・２０。昨季の２・６２から成績を落とした。各自の圧倒的な量の投げ込みが、投手力再整備への一歩になる。（デイリースポーツ・向 亮祐）