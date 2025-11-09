妻夫木聡、“元恋人”との2ショット「お茶目な美男美女」「はやく復縁して下さい！」
俳優の妻夫木聡が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“元恋人”との2ショットが公開された妻夫木聡
公式SNSは「来週は何やら進展の…予感…？」とつづり、劇中で元恋人同士という関係性を演じる栗須役・妻夫木聡、加奈子役・松本若菜がお茶目なポーズを決める2ショットを添えた。
ファンからは「お茶目な美男美女 お二人の進展も気になります！」「はやく復縁して下さい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！再婚！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」「おちゃめな妻夫木さん、若菜さん 可愛い 進展…気になります」「2人可愛すぎる 進展 楽しみです」「妻夫木さんと若菜さんかわいい 今後のお二人の進展が気になります」などの声が寄せられている。
