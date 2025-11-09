紅茶の香りに癒されて♡リプトン×ドウシシャの「クロワッサンラスク」が新登場

ティータイムにぴったりな新作スイーツが登場しました。ドウシシャと世界No.1ティーブランド*「リプトン」がコラボした「Liptonミニクロワッサンカットラスク」は、レモンティー、ミルクティー、アップルティーの3種類。紅茶の豊かな香りをそのまま閉じ込めたラスクは、軽やかな食感と優しい甘さで、ひと口ごとに心までほっと癒されます♡

紅茶の香り広がる♡リプトン×ドウシシャの新作コラボ

リプトンのストレートティーパウダーを使用し、紅茶の上品な風味を再現した「Liptonミニクロワッサンカットラスク」。

ひとつひとつ丁寧にカットされたミニクロワッサン生地に、香り豊かな紅茶がじんわり染み込んでいます。

味はレモンティー、ミルクティー、アップルティーの3種類。紅茶の芳醇な香りとサクサクの食感が調和し、ティータイムはもちろん、ちょっとしたおもてなしにもぴったりです♪

こだわりの紅茶とラスクのマリアージュ

リプトンは130年以上の歴史を持つ、世界125カ国以上で愛されるティーブランド*。トーマス・J・リプトン卿が掲げた「たくさんの人に気軽に上質な紅茶を」という想いは、今もなお受け継がれています。

そんなブランドの紅茶パウダーを贅沢に使った本商品は、香りと味のバランスが絶妙。手軽に上質なティータイムを楽しみたい方にぴったりのスイーツです。

スナックミーの新作♡「キャラメルナッツサンド」で味わう冬のときめきスイーツ

商品ラインナップと価格をチェック

Liptonレモンティーミニクロワッサンカットラスク



価格：302円（税込）

Liptonミルクティーミニクロワッサンカットラスク



価格：302円（税込）

Liptonアップルティーミニクロワッサンカットラスク



価格：302円（税込）

3種類のフレーバーは、それぞれ個性豊かな味わいが魅力。全国の小売店舗で発売中。紅茶の香りとラスクの食感を一緒に楽しめる、新しいおやつタイムをどうぞ。

内容量：30g

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2024年)

香るひと口で、笑顔あふれるティータイムを♡

リプトン×ドウシシャの「ミニクロワッサンカットラスク」は、気分を上げたい日のおやつや、贈り物にもおすすめのアイテムです。

紅茶の香りに包まれながら、サクッと軽やかなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。お茶の時間が、もっと幸せで、もっとおいしくなること間違いなしです♪