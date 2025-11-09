お笑いコンビ、3（さん）ガガヘッズが8日、都内で 「勝手にウズベキスタンツアー 凱旋トークライブ『THE BODY TIGHTS MEN SHOW』」開催した。

トニー淳（51）と正源敬三（55）は、9月8日から31日まで、37カ国目となる中央アジアのウズベキスタンを訪問。5都市で23公演を行った。その模様の映像を流しながら、トーク、ボディータイツショーを繰り広げた。

ウズベキスタンでは、ガイドを務めた実業家でインフルエンサーでもあるジャバ氏のインスタグラムに登場。篤がスイカを食べて「甘〜い」と叫ぶ動画が220万再生。ステージはテレビ番組でも取り上げられ、人気者になった。

篤は「すごく奇麗な国で、治安もすごくいい。いろいろな国で野外だったり、露地だったりでパフォーマンスしたが、ウズベキスタンではほとんどがちゃんとした会場が用意されていた」。正源は「ヨーロッパとアジアが交わるところで、女の人がすごくきれい。あと天然ガスの国で燃料が安いから、タクシー代が安くて助かりました」と話した。

2人が所属するワハハ本舗を主宰する喰始（たべ・はじめ）氏（77）も、途中からウズベキスタンに合流。ステージに登場して「面白くないところは、ウズベキスタンという国がしっかりしていたから。旧ソ連の国で、しっかり統制が取れていたから」と話した。