じゃあ行ってくるよ…年収1,400万円・1億円超えタワマン居住の52歳部長。今日も妻に内緒で向かう「秘密の出勤先」

外資系IT企業で部長職を務め、年収1,400万円。都心のタワマンに妻と娘と暮らす中山さんは、人も羨む順風満帆な人生を歩んできました。ところがある日、本社から届いた一通のメールが、平和な毎日を変えることに……。中山さんが家族に隠していた“切ない出勤”とは？ 見ていきましょう。

順風満帆な人生を歩んできた外資系会社員、戦慄の事態

中山俊介さん（仮名・52歳）は、外資系IT企業の部長として働いていました。年収は約1,400万円。1億円を超える都内のタワマンに妻と高校生の娘と暮らし、休日はドイツ製の愛車で出かけるのが何よりの楽しみでした。

それまで、挫折という挫折なく順風満帆に生きてきた中山さん。ですが、ある日、本社から届いた一通のメールが、中山さんの人生を大きく変えました

――日本支社も含めた構造改革に伴い、マネジメント職の削減を行う――

要約すると上記のような内容でした。あまりに突然の人員削減の実施。そのうえ、中山さんも対象だったのです。

外資系に勤めている以上、こういうこともあり得る……そう思っていなかったわけではありません。ですが、「なんだかんだいって自分は大丈夫だろう」と、現実になることを想定していませんでした。

「こんなこと、妻にどう話せばいい？ 娘にもなんて思われるか」

妻は週3日、アパレル会社の事務パートで働き、家のことも無理なくこなす生活。娘は私立高校に通っています。中山さんの収入で“よい暮らし”をするのが普通の中で生きてきた2人に、なんといえばいいのか……。

実際の退職までには2ヵ月ほどの猶予があり、その間に残務処理をしたり、退職金の説明を受けたり、転職先を探したりと、忙しない日々を送っていた中山さん。しかし、52歳での転職事情は想像以上に厳しいものでした。

「自分のキャリアにマッチしたポジションは滅多にないし、あっても収入が激減する。いいなと思ったところは書類すら通らない……」

そう溜息をつく中山さん。転職エージェントからは「年齢的に、現状維持の条件で転職は厳しい。希望年収を落としてみてはいかがでしょうか」とアドバイスされましたが、生活レベルを下げることを受け入れられず、プライドもあり、妥協することができません。

結局、転職先が決まらないまま退職日を迎えることに。そして、その翌日から中山さんの切なすぎる“朝の出勤”が始まりました。

「行ってきます」…電車に乗って向かう先

「じゃあ、行ってくるよ」



「いってらっしゃい、雨が降るから傘持っていってね」

パリッとしたスーツに身を包み、妻に挨拶をした後、家を出ます。しかし、中山さんが出社するべき会社はありません。誰かに見られぬよう3駅ほど離れた駅のカフェに入り、PCを開いて転職サイトを見る。1ヵ月以上もの間、これがルーティンになっていました。

退職金のおかげで、すぐに生活に困ることはありませんでした。また、妻が異変に気づいている様子もありません。

しかし、このまま希望する仕事につけなかったら？ タワマンの高額なローン、管理費や修繕積立金、娘の教育費、その他諸々の出費。何もしなくても残高は減っていきます。

そして、毎日カフェやコワーキングスペース、図書館などを回り、帰宅時間まで過ごす惨めさ。家族に嘘をついているという後ろめたさ。そんな日々に心が限界を迎えました。バレる・バレないではなく、自分自身が耐えられなくなったのです。

ついに告白、妻の意外な反応

ある晩、中山さんは心を決めて、帰宅した妻に退職をしたこと、転職先は見つかっていないこと、このままの生活は維持できないかもしれないことを伝えました。すると驚くことに、妻はほとんど動じずに受け入れたのです。

「自分ももっと働ける」「収入が下がるなら、そこに生活を合わせよう」と、前向きに話してくれた妻。それを聞いた中山さんは、思わず涙が滲んだといいます。

「これからどうするんだと、多少は責められるんじゃないかと思っていたんですが……。心底ありがたかったし、頼もしかった。恥を捨てて伝えてよかったです。“ところであなた、毎日どこに出勤してたの？”って言われてしまって、しばらく笑いが止まらなくなりました」

そして、収入は下がってもいいから働き先を見つけることが最優先。家計が厳しくなったらタワマンや外車を手放す選択肢もある。身の丈に合った生活をすればいい……夫婦でそう話し合いました。それから1ヵ月半後、中山さんは年収750万円の中堅企業に再就職を果たしました。

高収入や肩書より大切なもの

外資系企業は高収入ですが、成果や経営状況によっては容赦なく切られることもあり、「自分だけは大丈夫」という保証はありません。

けれど、どんな企業に勤めていても「もしも」は起こり得ます。そんなときに、支え合える家族関係があるかどうかで、その後の人生は大きく変わるのかもしれません。

高収入や肩書きよりも本当に大切なのは、素の自分を受け入れてくれる居場所なのだと、中山さんは今、静かに語ります。