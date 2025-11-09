＜速報＞日米共催大会の最終日最終組がティオフ 畑岡奈紗がバーディ、ルーキー・荒木優奈と山下美夢有はパー発進
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドがスタート。最終組で3年ぶり米7勝目を狙う畑岡奈紗、日本ツアールーキーの荒木優奈、2週連続優勝がかかる山下美夢有が午前9時37分に1番からティオフ。畑岡がバーディ、荒木と山下はパーで滑り出した。
【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイル
トータル16アンダー・単独首位に畑岡が立った。1打差2位に荒木、2打差3位に山下、3打差4位にメルセデス・ランキングでトップを走る佐久間朱莉、5打差5位に鈴木愛が続いている。古江彩佳がトータル8アンダー・8位タイ、昨年覇者の竹田麗央、岩井千怜はトータル7アンダー・17位タイ。岩井明愛、勝みなみ、、馬場咲希がトータル6アンダー・24位タイ、吉田優利はトータル5アンダー・30位タイでプレー中だ。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞TOTOジャパンクラシック リーダーボード
