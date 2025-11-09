金谷拓実36位、久常涼60位、星野陸也72位で最終日へ コースレコードタイ「61」の26歳が単独首位
＜ワールドワイド・テクノロジー選手権 3日目◇8日◇エル・カルドナルatディアマンテ（メキシコ）◇7452ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。
日本勢は4人が出場し、金谷拓実、今大会が米ツアー復帰戦の星野陸也、久常涼が決勝ラウンドに進出。34位で迎えた金谷は「69」をマークし、トータル11アンダー・36位タイで最終日に進んだ。久常は「69」で回り、トータル8アンダー・60位タイ。星野は「72」とスコアを伸ばせず、トータル5アンダー・72位タイで3日目を終えた。この日、1イーグル・9バーディでコースレコードタイとなる「61」をマークした26歳のガリック・ヒーゴ（南アフリカ）がトータル22アンダー・単独首位に立った。1打差2位にカーソン・ヤング（米国）、2打差3位タイにトレバー・コーン（米国）らが続いている。フェデックスカップ・フォールは今大会を含めて残り3試合。100位までが来季フルシードを獲得、101〜125位には限定的な出場権が与えられる。
