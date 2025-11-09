ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「漬けて、焼くだけ♪【タンドリーチキン】家庭にある調味料で出来ちゃう"爆速ずぼらレシピ"」と題した動画をアップした。

【動画】家庭にある調味料で！“爆速タンドリーチキン”レシピ

　概要欄では「今回は、ご家庭に”ほぼ”ある調味料でできちゃう「タンドリーチキン」です。漬け込んで焼くだけと面倒な工程も一切ないレシピなので、是非試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。

　約28分で完成するということなどもあり、ファンからは「めっちゃお手軽！」「お家で作る発想なかった！」などといった感想が相次いで寄せられている。