ロバート馬場、家庭にある調味料で“爆速タンドリーチキン”レシピ公開 反響相次ぐ「めっちゃお手軽！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「漬けて、焼くだけ♪【タンドリーチキン】家庭にある調味料で出来ちゃう"爆速ずぼらレシピ"」と題した動画をアップした。
【動画】家庭にある調味料で！“爆速タンドリーチキン”レシピ
概要欄では「今回は、ご家庭に”ほぼ”ある調味料でできちゃう「タンドリーチキン」です。漬け込んで焼くだけと面倒な工程も一切ないレシピなので、是非試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
約28分で完成するということなどもあり、ファンからは「めっちゃお手軽！」「お家で作る発想なかった！」などといった感想が相次いで寄せられている。
