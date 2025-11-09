カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「ＫＩＯＴＩ ＧＳＯＣ Ｔａｈｏｅ」（７日＝日本時間８日、米ネバダ州）で、女子日本勢は接戦の末に４強入りを逃した。

今大会の女子日本勢は五輪２大会連続のメダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、２５年日本選手権覇者のフォルティウス、２度の世界選手権出場を誇る中部電力、２５年日本選手権２位の北海道銀行が出場。北海道銀行は予選、中部電力はタイブレークの末に敗れた一方で、ＬＳとフォルティウスはプレーオフ進出を決めた。

この日のプレーオフでＬＳはスイスチームと対戦し、４―５で黒星を喫した。３―１で前半の４エンド（Ｅ）を折り返すも、第５Ｅに２点、第６Ｅに１点を与えて逆転された。第７Ｅに１点を取って追いついたが、最終第８Ｅに１点を勝ち越された。

フォルティウスはスウェーデンチームと対戦し、６―７で敗戦した。前半の第４Ｅは４―４と一進一退の攻防が続いた。第５Ｅに１点を勝ち越したものの、第６、７Ｅに１点ずつ許した。最終第８Ｅに１点を奪って追いつき、勝敗の行方はシュートアウトにもつれた。しかし、勝利の女神はほほ笑まなかった。

フォルティウスは２６年ミラノ・コルティナ五輪切符を懸けた世界最終予選（１２月、カナダ）に出場する。スキップ・吉村紗也香は「しっかりと五輪の出場権を獲得して、自分たちの目標である五輪で金メダルというところに向かって頑張っていきたい」と語っており、大一番に向けて準備を進めている。