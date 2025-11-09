テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時３０分）が９日、放送された。８日に２０歳未満飲酒で降板を発表したゴジュウユニコーン・一河角乃役の今森茉耶の出演シーンはなかった。

制作する東映が６日に事務所から報告を受け、７日に降板を決定。テレビ朝日は８日に番組公式サイトで「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と報告。９日以降の放送についてはスポーツ報知の取材に「出演シーンをカットして放送します」とコメントしていた。

この日の放送では主題歌に合わせて５人で踊るシーンを含め全編を通して今森と認識できる実写の出演はなし。クレジットからも名前は消えていた。今森の変身後のスーツ姿になった戦隊戦士は登場したが、声は別の声優が演じたとみられ、クレジットに表示されていた。スーツに入り演じた別の俳優の名前もクレジットされた。今森の降板や代役に触れるテロップなどは登場せず、３０分の番組を終えた。ＣＭはＡＣジャパンなどに差し替わることなく、影響なかった。

今森は２０歳未満飲酒を認め、自らのインスタグラムで「非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。このたびは誠に申し訳ございませんでした」などと謝罪。所属していた事務所はマネジメント契約の解除を発表している。