1975年に放送開始した特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」（テレビ朝日系）が、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが発表された。

「もちろん、子どもたちは悲しいと思います。でも一番がっかりしているのは親御さんたちではないでしょうか」

とは、芸能リポーターの川内天子さん。

「『秘密戦隊ゴレンジャー』（1975年）から始まって50作の歴史をもつスーパー戦隊シリーズですが、近年は子どもだけでなく、お父さんやお母さんも楽しめる番組になっていました」

デビュー時はともにレッド役だった松坂と志尊。「戦隊出身で意外に思った俳優ランキング」の1位はグリーン役のあの人！

『獣電戦隊キョウリュウジャー』（2013）でキョウリュウバイオレット役を演じた飯豊まりえ（27）や、『侍戦隊シンケンジャー』（2009）のシンケンピンクだった高梨臨（36）など、ここ数年は「お父さんたちの心もくすぐるような新人女優の登竜門的存在」でもあったと川内さん。

「ただ、一番楽しんでいたのはやっぱりお母さんでしょう。毎年、イケメン俳優を一度に何人も青田買いできる、いい作品でしたから。出演俳優たちはデビューしたてであることも多く、初々しい演技を見守ることができる。さらにその俳優が、数年かけて人気俳優に育っていく過程も追えてしまうんですよね」（川内さん、以下同）

推し活に励んだママも

川内さんの知人女性は、『天装戦隊ゴセイジャー』（2010）のゴセイレッド役を演じた千葉雄大（36）にハマり、ファンイベントに行く、出演ミュージカルの出待ちをするなどの推し活に励んだが、世間で“あざと可愛い”などともてはやされるようになると途端に熱が冷め、“担降り”（＝担当を降りる、ファンを辞めるという意味）してしまったという。

「青田買いを好む人は“売れると覚める”人も少なくないと思いますが、我が子を見守るように“育ちゆくさまを楽しむ長いファン”となるケースも。多くのお母さんたちにとっては、戦隊ヒーローのその後の活躍は嬉しいものだったと思いますよ」

スーパー戦隊シリーズでデビューを飾り、そこでママ人気を博してからNHKの朝ドラ出演に進む、といった「出世コース」もあるそう。

「私の好きな松坂桃李くんも『侍戦隊シンケンジャー』のシンケンレッド役から出て『梅ちゃん先生』で世に浸透していきました。お母さん人気が得られれば、業界の注目度もグッと上がる。朝ドラから知った人たちなどは彼らを“戦隊出身”と知らず、突然のブレイクを不思議に思う人も多いかもしれませんね」

「デイリー新潮」が、歴代50作を対象に「実は戦隊出身で“意外だと思った俳優”は誰か」を10代から90代の男女300人にアンケートしたところ、結果は以下のとおりだった。

1位 横浜流星（28） ヒカリ／トッキュウ4号（グリーン）役 『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014） 100票

2位 松坂桃李（36） 志葉丈瑠／シンケンレッド役 『侍戦隊シンケンジャー』（2009） 63票

3位 ホラン千秋（36） ナイ役 『魔法戦隊マジレンジャー』（2005） 37票

4位 西村和彦（59） 大原丈／イエローライオン役 『超獣戦隊ライブマン』（1988） 15票

同率5位 山田裕貴（34） ジョー・ギブケン／ゴーカイブルー役 『海賊戦隊ゴーカイジャー』（2011） 13票

同率5位 志尊淳（30） ライト／トッキュウ1号（レッド）役 『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014） 13票

同率7位 ケイン・コスギ（50） ジライヤ／ニンジャブラック役 『忍者戦隊カクレンジャー』（1994） 7票

同率7位 来栖あつこ（47） 八神洋子／ピンクレーサー役 『激走戦隊カーレンジャー』（1996） 7票

9位 さとう珠緒（52） 丸尾桃／オーピンク役 『超力戦隊オーレンジャー』（1995） 6票

同率10位 照英（51） ゴウキ／ギンガブルー役 『星獣戦隊ギンガマン』（1998） 5票

同率10位 高梨臨（36） 白石茉子／シンケンピンク役 『侍戦隊シンケンジャー』（2009） 5票

納得のランキング

このアンケート結果は、戦隊モノのイメージを超えて活躍している俳優たちの“出世ランキング”とも言えるだろう。 中でも目を引くのは「イケメン」の多さだ。

「横浜流星の1位は納得しかありません。大河の『べらぼう』主演や、名作として話題となった映画 『国宝』での活躍は、“今年の顔”と言っていい」（前出・川内さん、以下同）

そして注目すべきは、彼は戦隊内の立ち位置で4番手である“グリーン”役。トッキュウ4号役であったことだという。

「このときの“レッド”となるトッキュウ1号役は志尊淳くんでしたが……実は、放映中からすでにグリーンの人気がレッドを上回ってしまったと噂されていたんですよね」

ママたちの慧眼に感服する、と川内さん。以降のランキングの、川内さんの注目俳優について語ってもらった。まずは、2位で川内さんの推し・松坂桃李。

「桃李くんは2009年にシンケンレッド役で“侍たちの殿”として俳優デビューを飾りました。2011年には映画『アントキノイノチ』に出演、また2012年の朝ドラ出演によって多くの新人賞を獲得し、スター俳優に。戸田恵梨香との結婚は、一切情報がなかったため、正直に言うと“よくも私たちをだましてくれた”とは思いましたが（笑）……。姉御肌の戸田とは月と太陽のような関係で、結婚しても芯がぶれない“いい役者”。夫婦の相性もよさそうでよかったです」

次に名が挙がったのは、5位の志尊淳。

「中性的な魅力を持つ志尊くんですが、実は素でマダムキラーだと思います！ 会話もふんわりしており優しげなのですが、取材中、決して目をそらさない。自分の魅力を知っているというか、なにか“この人はすごいぞ”と思わせてくれます。主役を張れる、カメレオン俳優と言われるのも納得。静かに燃えるものを秘める松坂桃李くんが月ならば、彼は宇宙人ですね」

そして、いまブレイク中の同率5位・山田裕貴だ。

「この人は戦隊でのイメージが強くて得をしているタイプ。『海賊戦隊ゴーカイジャー』のブルー役では、腰まで伸びる長髪でブルーのアウターが印象的な、クールな役柄でした。でも最近の番宣などで見る彼は、お茶目でキュートなキャラです。その時点でギャップ萌えが生じますよね。これからの活躍も目が離せません」

川内さん独自の注目株も

ランキング外だが、戦隊出身のとある俳優にも現在ご執心とのこと。

「今年4月放映されたドラマ『魔物』に出演していた塩野瑛久（30）です。彼の存在感はすごい！ むしろ誰？と思って調べたら、戦隊出身で驚きました。麻生久美子さんとの狂気に満ちた絡みは天才的。今後が本当に楽しみ。期待してます！」

と、大絶賛を受けた塩野。『獣電戦隊キョウリュウジャー』（2013）に、キョウリュウグリーン役で出演していたというから、彼も“4番手”だったのかも？

「スーパー戦隊出身者は、新人俳優時代に同じ役を1年、じっくり学べます。多少、演技がおぼつかなくても許してもらえる土壌もある。さらにファンイベントも多いので、ファンとの上手な交流も学べて、もう養成所のようなもの。まずは、オーディションを突破したことで運と縁があるわけですが……。そういった意味で、イケメン俳優の登竜門がなくなってしまうのは、日本の芸能界にとって本当に残念なことですね」

イケメン俳優の登竜門であり養成所……スーパー戦隊シリーズに代わる新番組の登場を心待ちにしたい。

