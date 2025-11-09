

カジュアル化する譲渡会。よい面と悪い面があるようです（写真：YOSHI／PIXTA）

近年、保護犬・保護猫の譲渡会が、従来の堅苦しいイメージからカジュアルなスタイルへと変化しています。この変化は、保護活動の認知度向上や譲渡数の増加に大きく貢献する一方、新たな課題も生み出しています。

本稿では、譲渡会のカジュアル化によってもたらされた「功績」と、それが引き起こす可能性のある「罪過」について深掘りしていきます。

変わる保護犬・保護猫のイメージ

ここは千葉県にある紳士服店。空きスペースを無償提供して行われる初めての譲渡会。

あいにくの雨ですが、屋内なので天候に左右されることなく保護犬・保護猫と触れ合える機会に、洋服を買いに来た客も足を止めて、保護犬・保護猫を興味深く見ている姿が印象的です。

異業種での譲渡会も、新しい出会いの場として「あり」だと、筆者は感じました。

この例だけでなく、最近は大規模なイベントや商業施設、都心のマルシェなどでも譲渡会が行われていて、これまで譲渡会を知らなかったり、参加をためらっていたりした人たちも、気軽に足を運べるようになりました。

また、こうした対面イベントに加えて、事前審査や面談をオンラインで行う“ハイブリッド型”や、常設拠点・保護猫カフェのような場所も登場し、移動や時間の制約に縛られなくなっています。

人気モデルがプロデュースをする「おしゃれな保護犬・保護猫譲渡会」などもあり、保護犬・保護猫を飼うことは「優しい、知的な選択」と、ブランディングとしての新たな価値観も生まれています。

「いまはお迎えしない」という関わり方も定着しつつあり、未開封フードや消耗品を寄付するなど、フォスターペアレント（継続寄付で特定の保護動物や活動を支える制度）として参加するという形で、保護現場を支えている人たちも増えています。

保護活動への貢献意識の向上

保護犬・保護猫を迎え入れることは、単なるペットとして飼うだけでなく、命に対する深い責任感や、動物福祉への貢献意識につながるとされています。

実際、これまでNPOやボランティアが担ってきた保護活動にSDGsやCSRを意識する営利企業が参入するケースも出てきました。

大手ホームセンターのカインズは、「くみまち構想」という地域課題解決の取り組みの一環として、保護犬・保護猫の譲渡に力を入れています。店舗がハブとなり、住民や企業、自治体、民間団体と協力しながら、新しい飼い主さんとの出会いを創出し、地域社会の活性化を目指しています。

大手家電メーカーのパナソニックも、2022年から保護犬・保護猫譲渡会を開催しており、多くの保護犬・保護猫が参加できる「日本最大級の譲渡会」として、これまでにのべ2万4000人以上が来場しています。

そのほか、建築家が保護犬・保護猫との共生空間を設計する試みが行われていたり、著名人が私財を投じて保護施設を運営したり、保護動物の支援をビジネスとして成り立たせるための持続可能な保護活動の形が模索されています。

保護犬・保護猫の譲渡会のカジュアル化は喜ばしい一方で、下記のような問題点も指摘されています。一部の譲渡会では、準備不足や情報不足など、譲渡会本来の目的が達成されないケースもあり、その運営方法に対して参加者から疑問の声が上がることもあります。

■譲渡後のミスマッチ増加の可能性

譲渡会が手軽な出会いの場として認識されることで、その重みが軽視され、安易な気持ちで飼育を検討する人が増えるおそれがあります。結果、譲渡後に里親希望者のライフスタイルや飼育環境とのミスマッチが生じ、「こんなはずでは……」と、再び飼育放棄されるリスクが高まります。

先日も保護犬の秋田犬を迎えた直後に離婚した夫婦が、「離婚したから飼えなくなった」と、すぐに里親募集に出すという無責任なケースがありました。

犬や猫を単なる「ペット」ではなく、「家族の一員」として尊重し、終生飼養を約束できるか。家族全員が迎え入れることに賛成しているか。こうした条件は、保護犬・保護猫が再び不幸な境遇に置かれることを防ぐために重要です。

なかには、多頭飼育崩壊、元野犬、飼育放棄、元野良猫など、さまざまな事情や心の傷を抱えているケースや、ペットショップの過剰な繁殖による劣悪な環境から保護されるケースもあります。このような背景から、人慣れしていない子や、特定の行動問題を抱えている子も少なくありません。

彼らが過去にさまざまな経験をしている可能性を理解し、譲渡後は時間をかけて新しい環境に慣らしていく必要があります。

このため、多くの団体・自治体では＜申込→面談→自宅確認（トライアル）→正式譲渡＞という段階を踏むため、当日の即時譲渡は基本的に行っていません。

「保護ビジネス」の温床に？

■営利目的の活動に加担するリスク

保護犬・保護猫を迎えたいという善意につけ込み、営利を目的とした団体が不適切な方法で譲渡を行うケースも存在します。これは「保護ビジネス」といわれ、犬や猫を守る団体を装いながら、実際にはお金儲けのために動物を利用したり、悪質な繁殖業者や販売業者に加担したりする行為を指します。

例えば、ペットショップの関係者が動物愛護団体を設立し、ブリーダーから繁殖を引退した、あるいは遺伝性疾患のある犬や猫を有料で引き取り、保護犬・保護猫として譲渡会を開いています。

ワクチン接種や健康診断の費用として高額な譲渡費用を要求したり、特定のペット保険への加入やフードの定期購入を求めるなど、社会貢献を目的とした保護活動とは異なる実態があることも指摘されています。

動物福祉に対する知識や意識が未熟なために、意図せずネグレクト状態にしてしまうケースや、劣悪な飼育環境での多頭飼育が明らかになるケースもあります。年間数千万円もの寄付を集めながら、代表者が高級車を乗り回すなど、活動報告が曖昧な団体も報告されています。

そのような団体から保護犬・保護猫を迎えることは、知らず知らずのうちに悪事に加担していることになります。健全な団体をいかに見分けるかが重要です。

■保護犬・保護猫への負担増大

カジュアルな譲渡会では、多くの人が保護犬・保護猫と気軽に接触する機会が増えますが、慣れない環境も加わって動物がストレスを感じ、心身に影響を及ぼす可能性があります。特に、子犬・子猫など体調が安定していない時期の譲渡会への参加が懸念されています。

運営側には、負担を抑えるため、滞在時間や触れ合いを適切に制限し、休息スペースを確保する、子犬や子猫は“見せるだけ”にとどめるなどの設計が求められます。

■審査基準の形骸化（けいがいか）の懸念

保護犬・保護猫たちを二度と不幸な目に遭わせないために、譲渡には厳格な審査基準が設けられています。それは、新たな環境で安全に、そして健康に暮らせるようにするためです。

希望者の飼育環境や経済状況、家族構成、動物を飼育するうえでの知識や心構えなどが詳細に確認されますが、カジュアル化が進むと、この審査基準が形骸化し、適切な飼育環境や責任感のない人に譲渡されるリスクが高まるおそれがあります。

安全な譲渡に向けた解決策

カジュアル化した譲渡会が抱える課題を解決するためには、多角的なアプローチが必要です。動物たちと里親希望者の双方が安心して、幸せな関係を築けるように、以下のような対策が考えられます。

■飼い主の意識向上と責任の明確化、情報提供

動物を「命あるもの」として尊重し、終生飼育の責任を果たす意識を高めることが重要です。

里親希望者に対し、保護犬・保護猫の飼育に必要な知識や心構えを学ぶ研修の義務化や、厳格な審査基準を設けることで、安易な気持ちで迎えることを防ぎます。また、希望する保護犬・保護猫の特性や必要とする飼育環境など明確な情報を提示することで、ミスマッチを減らします。

加えて、譲渡だけでは解決できない猫の課題に関しては、地域猫の見守りやTNR（猫を捕獲して不妊手術や去勢手術を施し、ワクチンを接種させてから、元の生息地に戻すこと）、自治体助成の活用など、「飼えなくてもできる支援」を広げることが重要です。

■連携強化と情報共有の促進

獣医師や専門家、自治体と連携して譲渡会の適正な運営方法を設計するとともに、譲渡後の飼育に関する質の高いサポートを提供します。そして、不適切な運営を行う譲渡会や、虚偽の申告を行う里親希望者に関する情報を共有し、対策を強化します。

動物を大切にする文化を育む

■法整備と動物福祉の向上

動物福祉を向上させるための法的枠組みを強化し、社会全体で動物を大切にする文化を育む必要があります。

2019年に改正された動物愛護管理法の内容（販売される犬猫へのマイクロチップ装着・登録の義務化、8週齢規制＝生後56日未満の生体販売・販売目的の展示禁止、展示時間の休止規定、飼育頭数上限などの飼養管理基準の整備）を、より多くの人に周知し、遵守を徹底することで、ブリーダーやペットショップ、動物愛護団体などのあり方も含め、動物の命の軽視を防ぎます。

また、殺処分の現状や、保護犬・保護猫が抱える課題を広く社会に伝え、安易な飼育放棄の防止や虐待の監視・撲滅を推進します。

保護犬・保護猫の譲渡会のカジュアル化により、迎え入れる側の責任や理解を深める努力もこれまで以上に大切になっています。これらの解決策を通じて、保護犬・保護猫が確実に新しい家族と出会い、健やかな生活を送れる社会を目指していくことが大切です。

（阪根 美果 ： ペットジャーナリスト）