【11月8日のB1結果】名古屋Dが長崎との全勝対決を制し12連勝！クラブ新記録達成

11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1リーグ戦第9節の12試合が全国各地で開催された。注目された西地区の首位直接対決では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが長崎ヴェルカを96-91で下し、クラブ新記録となる12連勝を達成した。長崎の連勝は12でストップし、名古屋Dが単独首位に立った。

アウェーで秋田ノーザンハピネッツを対戦した群馬クレインサンダーズの辻直人は、第2クォーターにB1通算3人目となる3ポイントシュート1000本成功を達成。前節、史上初となるJBL／NBL、Bリーグなどのトップリーグで通算1500本の3ポイントシュート成功を記録した36歳のベテランがまた一つ金字塔を打ち立てた。なお、試合は群馬が81－48で快勝した。

千葉ジェッツは、6連勝中だった島根スサノオマジックをホームに迎え、78-64で勝利した。前節で7連敗を止めたサンロッカーズ渋谷は、アルバルク東京と対戦。ホームのSR渋谷が83-66で快勝し、連勝を2に伸ばした。

三遠ネオフェニックスは琉球ゴールデンキングスに69－92で敗れて2連敗。過去2シーズン、中地区を制した強豪は複数の主力の故障もあり、6勝8敗で西地区9位と苦しんでいる。

主力のジャスティン・ハーパー、グラント・ジェレットが負傷欠場、さらにギャビン・エドワーズもコンディション不良で欠場するなか、宇都宮ブレックスはアウェーで広島ドラゴンフライズを84-70で下し、6連勝を達成。東地区2位を堅持した。

11月8日に行われたB1リーグ戦第9節GAME1の試合結果一覧は以下の通り。

■11月8日のB1試合結果



レバンガ北海道 95－83 滋賀レイクス



秋田ノーザンハピネッツ 48－81 群馬クレインサンダーズ



横浜ビー・コルセアーズ 86－89 富山グラウジーズ



広島ドラゴンフライズ 70－84 宇都宮ブレックス



佐賀バルーナーズ 87－82 大阪エヴェッサ



アルティーリ千葉 101－71 川崎ブレイブサンダース



三遠ネオフェニックス 69－92 琉球ゴールデンキングス



京都ハンナリーズ 87－80 茨城ロボッツ



長崎ヴェルカ 91－96 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



ファイティングイーグルス名古屋 85－69 越谷アルファーズ



サンロッカーズ渋谷 83－66 アルバルク東京



千葉ジェッツ 78－64 島根スサノオマジック

