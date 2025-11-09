【プロレス蔵出し写真館】今から４３年前の１９８１年（昭和５６年）１１月２２日、新日本プロレス一行が鹿児島・徳之島に上陸した。

試合の前、アントニオ猪木は徳之島に住む猴名人瓩鯔ねた。御年１１６歳の泉重千代さんだ。

重千代さんは、慶応元年（１８６５年）６月２９日生まれ。なんと江戸時代に生まれていた。人類の世界最長寿としてギネスブックに認定されていた。

あるインタビュー取材で好きな女性のタイプを聞かれた重千代さんは「私は甘えん坊なので、やっぱり年上かのう…」と答えたという爐劼腓Δん瓩憤賁未知られていた。

重千代さんは同島・伊仙町の自宅で、アントニオ猪木の到着を首を長くして待っていた。重千代さんの数少ない楽しみがテレビでプロレス観戦。大の猪木ファンだった。

「ぜひ生きている間に一度、会いたい」という重千代さんの話を伝え聞いた猪木は、藤波辰巳（現・辰爾）と富家孝リングドクターを伴って、空港からタクシーに乗り込んだ。

猪木が現れると「オー、オー、あんたが本当に猪木さんかい。よく来てくださった」。重千代さんは大喜びだ。

猪木が「いやぁオジイちゃん、元気ですね。長寿の秘訣はなんですか」と問うと、重千代さんは「のんびり暮らしてきたことと、好きな酒（黒糖焼酎）を晩酌に毎日飲んできたよ。猪木さんもミショーレ、ミショーレ（召し上がりなさい）」と焼酎を勧めた。

「それじゃ、オジイちゃんの長寿にあやかって一杯だけもらいますか」。そう言って酒を酌みかわした。

お互いが色紙にサインして交換したが、重千代さんが「アントニオ猪木君」と記したのが印象的だった。猪木は「寿」と染め抜いた紫の大座布団をプレゼントした。

重千代さんに「世界一のレスラー目指して頑張ってください」とエールを送られ、猪木らは自宅を後にした。

重千代さんが話す言葉は、土地の古い方言とあって、２人の会話は狡面付き瓩嚢圓錣譴燭里世辰拭

それから５年後の８６年（昭和６１年）２月２１日、老人性肺炎と心衰弱で重千代さんは死去。１２０歳の大往生だった（※後に異論が出て２０１０年にギネス記録は取り消された。１０５歳没が通説のようだ）。

同席した富家氏は「約１時間弱、滞在しました。『なにか健康的なことやってますか？』って聞いたら、『なにもやってません』という話でした。黒糖焼酎は『普通に、適度に飲んでる』みたいな言い方してましたね。もともと神様から与えられた寿命があることを再確認しました」と回想する。

さて、９０年代に長寿の双子姉妹としてメディアで人気だったのが「きんさんぎんさん」だ。

きんさんぎんさんは、１８９２年（明治２５年）生まれの姉・成田きんさんと妹・蟹江ぎんさんの愛称。姉妹とも１００歳を過ぎても元気で、会話にも機転が利いたことから、メディアで取り上げられ人気者になりＣＤデビューも果たした。

猪木は２人と親交があり、２０００年（平成１２年）１月２３日、きんさんが心不全で１０７歳で死去すると、通夜の場に「きんおばあちゃん 沢山の日本人の心のメッセージを頂きありがとう」と書いた色紙を寄せた。

ところで、先日、ＭＬＢのワールドシリーズ第７戦後のシャンパンファイトの場で、ＭＶＰを獲得したドジャース山本由伸が耳打ちして、コーチが猪木の名ゼリフ「元気があれば何でもできる！」を絶叫したのには、見ていて驚いた。

猪木の牋娚阿吻畤佑燭舛箸慮鯲、プロレスの枠を超えた影響力は目を見張るものがあった（敬称略）。