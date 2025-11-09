【昭和〜平成スター列伝】全日本プロレス、暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」（２２日、後楽園ホールで開幕）が近づいてきた。今年は１２チームが参加し、１２月１０日後楽園の優勝決定戦を目指して覇を競い合う。

１９７８年から始まったリーグ戦は今年で４７年目を迎え日本最長の歴史を誇っている。前身の世界オープンタッグ選手権でザ・ファンクスとアブドーラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組が７７年１２月１５日蔵前国技館の最終戦で歴史に残る壮絶戦を展開し、ファンクスが優勝。タッグリーグ戦の人気が大爆発したことを受けて、翌年から最強タッグ戦が正式スタートした。

記念すべき第１回で優勝を飾ったのはジャイアント馬場とジャンボ鶴田のＢＪ師弟コンビ。少数精鋭の６チームが参加し、７８年１２月１５日札幌の公式戦最終試合（４５分１本勝負）で勝ち点６の馬場組と５点のファンクスが優勝をかけて激突した。

「御大・馬場の表情が厳しい。Ｖ１達成の執念はすさまじいものがある。先発は鶴田にドリー。ファンクスは素早いタッチワークでアームロック、リストロックを決める、『テリーの腰が悪いから短期決戦を狙う』とドリーが語ったように先制打を見舞う。しかし１５分過ぎ、日本組がテリーの腰に集中打。馬場がコーナーからのジャイアントチョップ、鶴田がエルボー、パンチ、サバ折り。うずくまるテリー。２０分過ぎには馬場がコブラツイスト。１５分近くもコブラ地獄は続いた。やっとドリーにタッチすると鶴田にタックルからサイドスープレックス。必死のバックドロップがさく裂した。もう時間はない。残り３分、馬場がテリーに３２文ロケット砲から１６文キック。鶴田がドロップキック、カウントは２・５だ。残り１分。鶴田がテリーにバックドロップ。テリーが回転エビ固めを決めた瞬間、ゴング。時間切れ引き分けで馬場組が勝ち点７で初優勝を決めた」（抜粋）

台風の目だったブッチャー、シーク組はシークがドリーの凶器攻撃で途中帰国（代役にキラー・トーア・カマタ）するアクシデントもあったが、馬場が意地を見せた優勝劇だった。

和田京平名誉レフェリーは「オープンタッグの熱狂的な反応を見て馬場さんは『これはいける』と思ったんじゃないかな。馬場さんとジャンボが組んだら負けるわけにはいかないでしょう。当時の２人は最強だったし、記念すべき第１回を外国人に持ってかれたら面目が立たない。２人が優勝することでリーグ戦を磨いて権威づけようと意地になっていたと思う。馬場さんはまだ最盛期だったし、最強タッグの土台を築いた。だからその後にいろんなタッグができて多くの名勝負が生まれたんじゃないかな」と述懐した。今年の最強タッグも歴史に残る名勝負が生まれることに期待したい。（敬称略）