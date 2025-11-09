【今週の秘蔵フォト】タレントの三浦理恵子は、１９８９年にフジテレビ系「パラダイスＧｏＧｏ！！」内の乙女塾から誕生した女性アイドルグループＣｏＣｏで芸能界デビュー。多くのヒット曲をチャートに送り込んで一時代を築く人気グループとなった。９４年にグループが解散すると、ソロ活動に転じて多くのＣＤをリリース。映画やドラマ、舞台、ＣＭで活躍した。

２００２年１１月３日付東スポには、世界の“ホントかよ！”的ニュースを報じる日本テレビ系「ブラックワイドショー」のキャスターを務めていた三浦のインタビューが掲載されている。番組については「キャスター的役柄は初めてなんですが、すごく面白い！ キャラクターづくりの打ち合わせから入っていって、始まる前から楽しみにしていたし、毎回毎回原稿を読むのが楽しみ。私は『本当の話』と思って読んでいます」と語っている。

番組ではミニスカート姿で見事なプロポーションを披露しているが「ポージングも意識しています。途中で足を組み替えるから、見てる人の楽しみになるかも。下品にならないように気をつけていますけどね。基本的に女性は、大胆であっても下品じゃないように気をつけないと」と自身の哲学を語っている。

ちなみに番組には東スポも多く紹介されたが「東スポさんはいろんな記事が載ってて、面白い話でも真剣に取り上げているのが、この番組との共通点かな。難しく書いてあるより、分かりやすく書いてある方が頭に残るでしょ。だから手に取りやすいのかも」とありがたい言葉を語った。ＣｏＣｏ時代から今でも根強いファンは多い。