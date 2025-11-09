こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

保温・保冷力に優れた真空断熱ボトルは、飲み物を持ち運ぶ際に重宝するアイテムですよね。

しかし、容量や保温保冷機能などが異なる、さまざまな商品されているため、どれを選べばよいか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、保温も保冷も6時間持続し、ハンドル付きで持ち運びにも便利なColeman（コールマン）の「ダブルステンレスボトル590」をご紹介します。

Coleman(コールマン) ダブルステンレスボトル590 2000038937 水筒 真空断熱 保温保冷 フタ付き 広口 アウトドア ハンドル付き 通勤 通学 部活 2,162円 Amazonで購入する PR PR 2,200円 楽天で購入する PR PR 2,200円 Yahoo!ショッピングで購入する

6時間後も温かい／冷たい。頼れる真空断熱構造

「ダブルステンレスボトル590」は、真空断熱構造のため、6時間後でも熱い飲み物は76℃以上、冷たい飲み物は6℃以下をしっかりキープ。朝に入れたコーヒーが昼過ぎでも温かく、冷たいドリンクも長時間ひんやりしたまま楽しめます。

容量は約590mLと、オフィスでの水分補給やアウトドアでの使用にもぴったりのサイズ感で、真空断熱構造のため、外側が熱くなったり結露したりしにくいので、パソコンや書類のそばに置いても安心。見た目以上に実用的な仕上がりになっています。

持ちやすいハンドル付き。リュックの横にもすっぽり入る

持ち運びを考えたハンドル付きキャップは、指をかけてラクに持ち上げられる仕様。リュックのサイドポケットや車のドリンクホルダーなどにもすっぽり収まるスリムな形状で、通勤やお出かけにも便利です。

キャップはシリコンゴム付きで開閉しやすく、扱いやすいのも嬉しいポイント。シンプルな構造なので、確実に締まったことが確認できます。

また、広口設計で家庭用製氷機の氷がそのまま入れられ、洗いやすいのも◎。日常使いでも手間いらずで清潔に保てます。

選べるサイズと豊富なカラーバリエーション

「ダブルステンレスボトル」は、容量590mlの「ダブルステンレスボトル590」と容量350mlの「ダブルステンレスボトル350」の2サイズから選ぶことができます。

カラーバリエーションはシルバー以外にオレンジやデイドリーム、ブラックなどの豊富な展開。どんなシーンにも馴染むデザインで、機能性とスタイルを両立しています。

高い保温・保冷性能と使い勝手を両立した、Colemanの「ダブルステンレスボトル590」は、毎日の水分補給をもっと快適にしてくれるステンレス真空断熱ボトル。通勤にもアウトドアにも持っていきたくなる、コールマンらしい機能美を感じられるアイテムです。

Coleman(コールマン) ダブルステンレスボトル590 2000038937 水筒 真空断熱 保温保冷 フタ付き 広口 アウトドア ハンドル付き 通勤 通学 部活 2,162円 Amazonで購入する PR PR 2,200円 楽天で購入する PR PR 2,200円 Yahoo!ショッピングで購入する

＞＞Coleman ダブルステンレスボトル一覧

Image: Coleman・Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。