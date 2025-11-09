卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は8日、男女シングルスの準々決勝が行われた。4選手が勝ち残った日本勢は、それぞれが奮闘を見せた。

■松島は地元のレジェンドに圧勝

今大会は中国勢が不在となっており、日本勢には上位進出が期待されていた。そんな中、女子シングルスでは、第1シードで世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）が、同26位のハナ・ゴーダ（エジプト）と対戦し、4－1で快勝。エジプトの17歳新星を相手に、第2ゲームこそ失ったものの、力の差を見せつけて4強入りを果たした。

また、第2シードで世界9位の伊藤美誠（スターツ）は、同24位のハン・イン（ドイツ）と対戦し、4－0のストレート勝ち。第3シードで世界13位の早田ひな（日本生命）は、同19位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）と対戦し、4－1で快勝。この結果、女子は3選手がベスト4へ勝ち上がり、準決勝では、ダブルスでペアを組む伊藤と早田の“みまひな”対決が実現する。

男子シングルスでは、唯一8強に進出した松島輝空（木下グループ）が、世界31位のドミトリ・オフチャロフ（ドイツ）と対戦。張本智和（トヨタ自動車）を破って勝ち上がってきた地元のレジェンドに対しても、調子の良さを持続。松島が終始攻勢をかける形で4－0の圧勝を収め、チャンピオンズで2大会連続の4強入りを果たした。

松島輝空（C）WTT

大本命の中国勢が出場を回避する中で行われたドイツ・フランクフルトでの戦い。日本勢は4人が4強入りを果たしており、9日の最終日に向けて、優勝に絡む選手が現れるか注目が集まる。