【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (11月7日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 11/7終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.30 67,500 25/12
2 <3459> サムティＲ 6.05 115,600 26/01
3 <3249> 産業ファンド 5.84 147,500 26/01
4 <8958> グロバワン 5.81 144,200 25/09
5 <2989> 東海道リート 5.73 115,600 26/01
6 <3492> タカラリート 5.73 94,200 26/02
7 <3463> いちごホテル 5.71 133,000 26/01
8 <3472> ホテルレジＲ 5.69 82,800 25/11
9 <3471> 三井不ロジ 5.66 113,800 26/01
10 <2971> エスコンＪＰ 5.63 124,700 26/01
11 <3455> ヘルスケアＭ 5.59 116,300 26/01
12 <3468> スターアジア 5.59 62,400 26/01
13 <8975> いちごオフィ 5.57 95,600 25/10
14 <2972> サンケイＲＥ 5.53 100,200 26/02
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.49 80,800 25/10
16 <3470> マリモリート 5.47 111,900 25/12
17 <8985> ホテルリート 5.43 88,900 25/12
18 <3488> ザイマックス 5.40 117,500 26/02
19 <3292> イオンリート 5.19 130,900 26/01
20 <3476> Ｒみらい 5.19 49,100 25/10
21 <8966> 平和不リート 5.05 156,500 25/11
22 <3451> トーセイＲ 5.04 148,300 25/10
23 <8984> ハウスリート 5.00 135,900 26/02
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.92 90,300 26/02
25 <8953> 都市ファンド 4.89 120,700 26/02
26 <3296> 日本リート 4.85 99,800 25/12
27 <2979> ソシラ物流 4.84 125,600 25/11
28 <8964> フロンティア 4.81 91,500 25/12
29 <8972> ＫＤＸ不動産 4.79 171,500 25/10
30 <3487> ＣＲＥロジ 4.78 159,500 25/12
31 <8986> 大和証券リビ 4.77 111,900 25/09
32 <3281> ＧＬＰ 4.69 142,400 26/02
33 <3466> ラサールロジ 4.69 151,600 26/02
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.66 171,500 26/02
35 <3287> 星野Ｒリート 4.63 259,400 25/10
36 <8979> スターツプロ 4.63 202,300 25/10
37 <8961> 森トラストＲ 4.56 78,600 26/02
38 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.55 138,100 25/10
39 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.51 125,700 26/02
40 <8954> オリックスＦ 4.48 106,200 26/02
41 <3462> 野村マスター 4.37 165,900 26/02
42 <8960> ユナイテッド 4.34 188,800 25/11
43 <8967> 日本ロジ 4.22 101,800 26/01
44 <3279> ＡＰＩ 4.21 142,600 25/11
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.19 147,900 26/01
