●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 11/7終値　 決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.30　 67,500　　25/12
　2　　<3459>　サムティＲ　　　　6.05　115,600　　26/01
　3　　<3249>　産業ファンド　　　5.84　147,500　　26/01
　4　　<8958>　グロバワン　　　　5.81　144,200　　25/09
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.73　115,600　　26/01
　6　　<3492>　タカラリート　　　5.73　 94,200　　26/02
　7　　<3463>　いちごホテル　　　5.71　133,000　　26/01
　8　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.69　 82,800　　25/11
　9　　<3471>　三井不ロジ　　　　5.66　113,800　　26/01
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.63　124,700　　26/01

　11　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.59　116,300　　26/01
　12　 <3468>　スターアジア　　　5.59　 62,400　　26/01
　13　 <8975>　いちごオフィ　　　5.57　 95,600　　25/10
　14　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.53　100,200　　26/02
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.49　 80,800　　25/10
　16　 <3470>　マリモリート　　　5.47　111,900　　25/12
　17　 <8985>　ホテルリート　　　5.43　 88,900　　25/12
　18　 <3488>　ザイマックス　　　5.40　117,500　　26/02
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.19　130,900　　26/01
　20　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.19　 49,100　　25/10

　21　 <8966>　平和不リート　　　5.05　156,500　　25/11
　22　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.04　148,300　　25/10
　23　 <8984>　ハウスリート　　　5.00　135,900　　26/02
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.92　 90,300　　26/02
　25　 <8953>　都市ファンド　　　4.89　120,700　　26/02
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.85　 99,800　　25/12
　27　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.84　125,600　　25/11
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.81　 91,500　　25/12
　29　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.79　171,500　　25/10
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.78　159,500　　25/12

　31　 <8986>　大和証券リビ　　　4.77　111,900　　25/09
　32　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.69　142,400　　26/02
　33　 <3466>　ラサールロジ　　　4.69　151,600　　26/02
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.66　171,500　　26/02
　35　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.63　259,400　　25/10
　36　 <8979>　スターツプロ　　　4.63　202,300　　25/10
　37　 <8961>　森トラストＲ　　　4.56　 78,600　　26/02
　38　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.55　138,100　　25/10
　39　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.51　125,700　　26/02
　40　 <8954>　オリックスＦ　　　4.48　106,200　　26/02

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.37　165,900　　26/02
　42　 <8960>　ユナイテッド　　　4.34　188,800　　25/11
　43　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.22　101,800　　26/01
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.21　142,600　　25/11
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.19　147,900　　26/01

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース