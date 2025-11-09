公明党の斉藤代表は９日、就任から１年を迎える。

自民党との連立政権からの離脱は公明や支持母体・創価学会から評価されたが、各党との距離感を巡っては模索が続く。統率力を発揮し、野党に転じた党の立ち位置を確立して存在感を高められるか。斉藤氏は正念場に立たされている。（田ノ上達也）

「国民の信任を得なければ政治は前に進まないと痛感した１年だった」

斉藤氏は８日、読売新聞の取材に対し、６月の東京都議選と７月の参院選の敗北に触れ、就任以降の日々をこう総括した。連立離脱は「政治の信頼を取り戻すための決断だった」と強調したが、展望が明確に描けているわけではない。

７日の党会合では、斉藤氏は、自民派閥の「政治とカネ」を巡る衆参両院代表質問での高市首相の答弁に対し、「政治改革の姿勢がこれまでと全く変わっていなかった」と苦言を呈した。連立離脱の要因となった企業・団体献金の規制強化の実現が「信頼を回復するための一里塚だ」とも訴えた。

企業・団体献金の規制強化では、公明は、国民民主党と政治資金規正法改正案の今国会への共同提出を目指す。立憲民主党にも協力を求めている。国民民主や立民とそれぞれの選挙協力も「あり得る」（公明幹部）との見方も出ている。

斉藤氏は１０月１０日の連立離脱の通告直後は、自民との一定の協力関係の継続に含みを持たせたが、現状は対決姿勢が目立つ。自民に不満をためていた創価学会員の間で連立離脱を歓迎する声が多いことに加え、政治情勢が一変したためだ。

公明の連立離脱で窮地に陥った自民は日本維新の会と連立を組んだ。連立合意には、維新が求めた衆院議員定数の１割削減が盛り込まれた。維新は、公明が重視する比例選の削減を唱える。斉藤氏は「党存亡に関わる」と反発し、公明幹部は「強引に削減に動くなら自民との関係修復は困難になる」とけん制する。

ただ、公明内には、将来の連立復帰を期待する向きもあり、斉藤氏も揺れている。斉藤氏は１０月２４日には首相の所信表明演説を「独裁ではないか」と批判し、翌日に「不適切だったかもしれない」と釈明した。連立離脱の通告直後は周囲に「不安がとても大きい」と吐露していた。

昨年１１月の斉藤氏の代表就任は、同年１０月の衆院選で石井啓一・前代表が落選したことを受けた緊急登板だった。党幹事長や国土交通相を務めた安定感や温厚な人柄が買われたためだが、「発信力や交渉力が足りない」ともささやかれてきた。

自民との選挙協力が白紙になり、次期衆院選に向けた戦略作りも急務だが、低下する集票力を回復させる手立ては見えていない。

公明は月内にも党の理念となる「中道改革の軸」の具体像を示し、中道政治の重要性をアピールする考えだ。斉藤氏には、党の路線に沿った他党との連携のあり方を的確に判断し、公明内をまとめ上げるという難題が待ち受ける。