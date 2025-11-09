「今年、羽織り買ってない」→【ハニーズ】へ！ 40・50代に似合う♡「優秀ブルゾン」

アウターの出番がいよいよ近づいてきた今、まだ準備できていないという人は【ハニーズ】から登場した上品な「ブルゾン」をチェックしてみて。今回は、さりげなく季節感を足してくれるキルティングのブルゾンをご紹介。カジュアルな風合いながら、シンプルなデザインや上品な色味で大人世代にぴったりです。プライベートから通勤まで幅広く活躍しそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

1枚で違った表情が楽しめるリバーシブル仕様

【ハニーズ】「リバーシブルブルゾン」\6,900（税込）

キルティングとフェイクファーのリバーシブル仕様になったブルゾン。公式サイトには「ゆったりした幅とヒップまですっぽり隠れる丈感」とあり、体型カバーが狙えそうです。ゆとりはありながら、ノーカラーで顔まわりはすっきりとした印象に。モカ・ライトベージュ・ブラック・チャコールという上品な色展開も、ミドル世代には嬉しいポイント。

ダイヤのキルティングが上品なフード付きブルゾン

【ハニーズ】「フードライトブルゾン」\4,480（税込）

上品なダイヤ柄のキルティングが、大人っぽい雰囲気を醸し出すブルゾン。公式サイトによると「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」を使用しているとのことで、しっかりと防寒できるようです。自宅の洗濯機で洗えるため、お手入れ楽ちんなのも魅力的。ジーンズと合わせてカジュアルに、フレアスカートでフェミニンに。幅広いスタイリングで活躍しそうです。

