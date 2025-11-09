【来週のばけばけ あらすじ】トキ、ヘブンの女中として雇われる 家族への隠し事が明るみに
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」が、11月10日から14日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）は錦織（吉沢亮）立ち会いのもと、ヘブン（トミー・バストウ）の女中となるべく面談を受ける。しかし、ヘブンに「ブシムスメ、チガウ！ダマス、ナイ！」と女中を断られてしまう。
なんとかヘブンの女中として雇ってもらうことになったトキだったが、外国人の女中になったとは家族にも言えず葛藤の日々が始まる。トキの様子を見て、家族は仕事内容を疑い始める。次第に、トキの隠し事が明るみになっていく。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第7週／11月10日（月）〜14日（金）放送
