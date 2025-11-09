６日に門別競馬場で、トークショーに出演しました。たくさんの方に来ていただき、帯広からも知り合いの方などが駆けつけてくれました。人前でしゃべるのはそんなに得意ではないですが、ＭＣの方がばんえい競馬のことを分かりやすく説明し盛り上げてくれて、私も楽しみことができました。門別競馬場は小学生の時以来でしたが、スタンドなどすごくきれいになっていて、場内のいずみ食堂でいただいたそばも美味しかったです。門別にいらした際は、ぜひグルメも堪能してみてください。

先週までは雨の影響などもあり、スピード勝負の軽い馬場の日が多かったですが、今開催はロータリーハローが行われ、ばんえい競馬らしいパワーを要求される馬場になりそうです。

９日は８鞍に騎乗します。まずは１１ＲクインＣのガーネットを。今年の夏に休養から復帰して８戦７勝２着１回で５連勝中。騎乗していて充実ぶりを感じます。本質的にはスピード勝負より、ゆったりした流れの方が合っているので、雨は降らないでほしいですね。重賞で相手は強いですが、状態はすごくいいですし、山（第二障害）を下りてからいい脚を持っています。挑戦者の立場で緊張せず、楽しみながら騎乗できたら。

１２Ｒのクロコトブキは前走が４着でしたが、課題の行き脚は改善しました。この馬も雨馬場より、ほど良く時計がかかる方が得意。山にひとつも不安はないですし、ハナさえ出てくれればメンバー的に好勝負です。

７Ｒ・ミサキビクトリーの前走は、隣の馬に驚いて山で止まってしまい９着。前に馬がいると驚いて止まってしまうことがありますが、今回のメンバーなら馬場が重くても先手、先手で歩けると思うので、巻き返せるよう導きたいです。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・ジェイアンナ Ａ

２Ｒ・ブブ Ａ

５Ｒ・ホクセイソウリ Ｂ

７Ｒ・ミサキビクトリー Ｂ

８Ｒ・レジェンドボス Ｂ

９Ｒ・ヴィルムート Ｂ

１１Ｒ・ガーネット Ｂ

１２Ｒ・クロコトブキ Ａ