パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、女子マラソン五輪メダリストで日本陸連会長の有森裕子氏（58）との2ショットを披露した。

「有森裕子さん、岡山市民栄誉賞おめでとうございます」と書き出すと、飲食店で自身と有森氏が笑顔を見せるショットをアップ。「写真は先日NOBU東京にて有ちゃんの東京2025世界陸上のお疲れ様会と私の誕生日を祝って頂いた時のショットです」と記した。

「有ちゃんの『全ての方に感謝する大会。トータル的には大成功だった』の言葉は立派でした！有ちゃんの見た世界陸上6日間で約62万人、超満員の興奮は有ちゃんの苦労を知っているだけに彼女にとってどれ程の意味があったかは想像を絶します。私も良き刺激を受けて『大成功だった』と胸を張って言える人生目指して頑張ります！！」とつづった。

鎧塚氏の投稿に、フォロワーからは「素敵なツーショット」「何だか妬けちゃうツーショット お祝い続きおめでとうございます」「やっぱり、有ちゃんさんとのツーショットは、ホッコリしますねぇ〜」といった反響が寄せられている。