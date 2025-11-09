『今夜のべらぼう』定信、オロシャ対策に全力を注ぐが…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第43回「裏切りの恋歌」が、9日に放送される。
前回は、歌麿（染谷将太）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重（横浜流星）は、年が明けて身上半減から店を立て直した。歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。そんな中、てい（橋本愛）は蔦重に“子ができた”と告げる。一方、定信（井上祐貴）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。
今回は、蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村 莟玉）と組む話をきき動揺する。一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…
