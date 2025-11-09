【アルゼンチン共和国杯&みやこS】東京2500mの特異舞台で繰り広げられるタフな王者決定戦！京都にはダート王フォーエバーヤングにゆかりのある馬たちが登場！

【アルゼンチン共和国杯・G供曄

東京芝2500ｍを舞台に行われるハンデ戦アルゼンチン共和国杯・G供

坂の途中からスタートし、ゴール前にも再び上り坂が待つ特異なコースで、スタミナとタフさが試される。

ローシャムパーク（牡６）

中心となるのは、重賞2勝のローシャムパーク。

2023年の函館記念・G靴能転渊蘋覇を飾ると、次走オールカマー・G兇馬⊂

去年のBCターフ・米G1ではクビ差2着と世界を相手に好走している。近走は馬券圏外が続くが、このレースで復活を期す。

スティンガーグラス（牡4）

対するは、前走札幌日経賞でキャリア5勝目を挙げたスティンガーグラス。

全5勝中4勝が2400m以上と、長距離レースとの相性は抜群。

鞍上は6戦4勝2着1回と抜群の相性を誇るC.ルメール騎手(46)。

G3連勝中と無双状態のトップジョッキーのエスコートで、重賞初制覇を狙う。

ホーエリート（牝４）

最後は紅一点ホーエリート。

春の中山牝馬S・G靴妊▲織涅2着。

前々走の目黒記念・G兇任蓮⊇蕕2500mコースでクビ差2着と惜しいレースが続いている。

1990年以来35年ぶりの牝馬勝利は叶うか。

【みやこS・G掘

京都ダート1800ｍで行われるみやこS・G掘

1着馬にチャンピオンズC・G気悗僚仭権が与えられるこのレースには、BCクラシック・G1で歴史的快挙を達成したフォーエバーヤングにゆかりのある3頭が出走する。

レヴォントゥレット（牡4）

フォーエバーヤングと同じ矢作厩舎のレヴォントゥレット。

前走日本テレビ盃では、歴史的快挙を達成した僚馬フォーエバーヤングを相手に2着。

僚馬の背中を追い重賞初制覇を狙う。

ラムジェット（牡4）

フォーエバーヤングと同じ4歳世代のラムジェット。

去年の東京ダービーを7馬身差で圧勝するが、それ以来勝利から遠ざかっている。

1年5カ月ぶりの勝利を果たすことができるか。

ダブルハートボンド（牝４）

最後は、キャリア6戦5勝のダブルハートボンド。

前走でデビュー戦からの連勝は止まったが、重賞馬を相手に2着と善戦している。

鞍上は6戦全てでコンビを組む坂井瑠星騎手(28)。

世界を制したジョッキーを味方に重賞初制覇を目指す。

11月9日（日）、アルゼンチン共和国杯は午後3時30分、みやこSは午後3時45分に発走する。